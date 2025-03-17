ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أنه من المُرجح أن يكون هدف الزيارة المُرتقبة للموفد الفرنسي جان إيف لورديان إلى هو حاكمية وذلك قبيل جلسة التعيين المُقرّرة يوم الخميس المقبل.

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وقالت إنَّ تدعم عسّاف حاكماً للمصرف ، علماً أن هذا الطرح لا يُلاقي أي رفضٍ لبنانيّ.