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لبنان

إسمٌ تدعمه فرنسا لـ"حاكمية مصرف لبنان".. من هو؟

Lebanon 24
17-03-2025 | 15:32
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أنه من المُرجح أن يكون هدف الزيارة المُرتقبة للموفد الفرنسي جان إيف لورديان إلى لبنان هو حاكمية مصرف لبنان وذلك قبيل جلسة التعيين المُقرّرة يوم الخميس المقبل.
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وقالت القناة إنَّ فرنسا تدعم تعيين سمير عسّاف حاكماً للمصرف المركزي، علماً أن هذا الطرح لا يُلاقي أي رفضٍ لبنانيّ.
 
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