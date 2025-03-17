بعد اشتباكات الحدود.. "الصحة" تُعلن حصيلة الشهداء والجرحى

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- سقط اليوم 6 وأُصيب 42 شخصاً.- سقط أمس يبلغ من العمر 15 عاما وأُصيب 10 أشخاص من بينهم عمرها 4 سنوات.وتدعو وزارة الصحة العامة كلّ المستشفيات لا سيما القريبة من مناطق الاعتداءات، إلى ضرورة استقبال جميع الجرحى بالسرعة القصوى مشيرة إلى تأمين على نفقة وزارة الصحة العامة.