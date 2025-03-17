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لبنان

بعد اشتباكات الحدود.. "الصحة" تُعلن حصيلة الشهداء والجرحى

Lebanon 24
17-03-2025 | 16:01
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، بيان أعلن أن حصيلة تطورات اليومين الأخيرين على الحدود اللبنانية السورية أدّت إلى استشهاد 7 مواطنين وإصابة 52 آخرين، وفق الآتي: 
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- سقط اليوم 6 شهداء وأُصيب 42 شخصاً.

- سقط أمس شهيد يبلغ من العمر 15 عاما وأُصيب 10 أشخاص من بينهم طفلة عمرها 4 سنوات. 

وتدعو وزارة الصحة العامة كلّ المستشفيات لا سيما القريبة من مناطق الاعتداءات، إلى ضرورة استقبال جميع الجرحى بالسرعة القصوى مشيرة إلى تأمين العلاج على نفقة وزارة الصحة العامة.
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