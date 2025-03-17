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لبنان

السيّد: ضمان العودة المستدامة للنازحين السوريين إلى بلادهم يتطلّب جهودًا دولية

Lebanon 24
17-03-2025 | 15:51
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إلتقت وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيّد، على هامش مشاركتها في المؤتمر التاسع من أجل مستقبل سوريا والمنطقة في بروكسيل، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر.
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وخلال الإجتماع، شدّدت السيّد على أن "ضمان العودة السريعة والمستدامة للنازحين السوريين إلى بلادهم، يتطلّب جهودًا دولية لمساعدة لبنان في هذا المسعى، ولا بدّ من وضع خطّة للعودة، مع جدولٍ زمنيّ واضح".

كما وأكّد فليتشر من جهته، أن "لبنان يحتاج إلى استمرار المساعدات الإنسانية المُنقذة للحياة، والتي تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً، بخاصة وأنه لم يصل بعد إلى مرحلة التعافي بعد الحرب الأخيرة".
(الوكالة الوطنية)
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