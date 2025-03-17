رسالة من "حزب الله" لجنبلاط

كان لافتاً يوم أمس حضور رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي خلال إحياء ذكرى استشهاد كمال جنبلاط في المختارة، وذلك إلى جانب عددٍ من السياسيين الآخرين.

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في هذا الإطار، تقولُ مصادر سياسية مقرّبة من "حزب الله" لـ"لبنان24" إنَّ حضور قماطي هو رسالة من الحزب للوقوف إلى جانب جنبلاط خصوصاً أنَّ المواقف التي أطلقها خلال الحرب الأخيرة مثّلت "صمام أمانٍ" تجاه الوحدة ، وهو أمر أرادهُ "حزب الله" بالدرجة الأولى.

واعتبرت المصادر أنَّ مُناسبة كمال جنبلاط هي "وطنية وجامعة"، كما أن السياسي الراحل كان خلال حقبة لامعة في تاريخ لبنان، والأساسُ أيضاً أنه كان في طليعة الرافضين للاحتلال .

ووجدت المصادر أنَّ تقارب "حزب الله" وجنبلاط سيكونُ عنوان المرحلة المُقبلة، لاسيما أن التوازنات لاسيما الإنتخابيّة ستحكُم ذلك.