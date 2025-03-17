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لبنان
في حوش السيد علي مكان الاشتباكات.. هذا ما تم اكتشافه (صور)
Lebanon 24
17-03-2025
|
15:54
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أفادت
وكالة
سانا، مساء اليوم، عن عثور الجيش السوري لبعض الذخائر والأسلحة داخل أماكن تابعة لـ "حزب الله" بقرية حوش السيد علي
بريف
القصير
غرب حمص.
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