اتصال بين جنبلاط وعباس.. وهذا ما تم بحثه

تلقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، جنبلاط، اتصالاً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في مناسبة ذكرى 16 آذار، أشاد خلاله بـ "مواقف الشهيد المعلّم كمال جنبلاط في دعم القضية والمطالب المحقة".

Advertisement

(الوكالة الوطنية)