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لبنان

اتصال بين جنبلاط وعباس.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
17-03-2025 | 16:08
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تلقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، اتصالاً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في مناسبة ذكرى 16 آذار، أشاد خلاله بـ "مواقف الشهيد المعلّم كمال جنبلاط في دعم القضية الفلسطينية والمطالب العربية المحقة".
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(الوكالة الوطنية)
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