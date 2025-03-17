نشر معهد "ألما" الإسرائيليّ تقريرين مُنفصلين تحدثا عن أنشطة مالية خاصة يقوم بها "حزب الله" في لبنان.



ويتطرّق التقرير الأول الذي ترجمهُ "لبنان24" إلى ما أسماه "سعي للحفاظ على نفوذه وسيطرته داخل مُخيمات اللاجئين في جنوب لبنان"، زاعماً أنَّ "الحزب يُعطي أولوية للتعويضات الماليّة لهذه المناطق".

Advertisement



وذكر التقرير أنهُ في "6 آذار الجاري، أعلن عن استكمال دفع التعويضات عن الأضرار التي لحقت بمُخيمات اللاجئين في صور بسبب الحرب الأخيرة على لبنان"، مُوضحاً أنه "جرى توزيع المدفوعات من خلال لجان إعادة التأهيل".



وأردف: "يُوجد في صور 3 مخيمات للاجئين الفلسطينيين: الرشيدية وبرج الشمالي والبص. وبحسب ، فقد تمَّ دفع تعويضات لأصحاب المباني المتضررة خلال الحرب، بما في ذلك تعويضات عن السكن والأثاث للأفراد المتضررين".

ونقل التقرير تصريحاً لخليل حسين الذي يُشرف على ملف في "حزب الله" بمنطقة جبل عامل قوله إنّ "عملية التعويض في المخيمات الجنوبية قد اكتملت، حيث تمّ حل ما يقرب من 287 حالة في هذه المرحلة".

ووفقاً للتقرير، فقد أكد حسين التزام "حزب الله" بمواصلة عملية التعويض وإعادة الإعمار.



مدفوعات مالية خلال رمضان



وفي التقرير الثاني، تحدّث معهد "ألما" عن المدفوعات التي يسددها "حزب الله" خلال شهر رمضان الحالي، مشيراً إلى أن "شهر رمضان يمثل اختباراً للوضع المالي لحزب الله لسنوات"، وأضاف: "لقد نظّم أنشطة اجتماعية وتطوّعية خلال شهر رمضان لدعم المُجتمع في لبنان. كذلك، يواجه التنظيم هذا العام تحديات كبيرة بسبب الحرب مع والصعوبات الاقتصادية والعسكرية التي يمر بها".



وأكمل: "في الماضي، استثمر موارد كبيرة في التبرعات وتوزيع المواد الغذائية والأيام الصحية والعلاجات الطبية المجانية للمواطنين كجزء من جهوده لترسيخ النفوذ بين السكان المعنيين والحفاظ على دعم قاعدته".



وتابع: "هذا العام، على عكس السنوات السابقة، يبدو أن هناك عدداً أقل نسبياً من أنشطة المساعدة المكثفة التي يقوم بها التنظيم. مع هذا، يبدو أن معظم أمواله موجهة في المقام الأول نحو إعادة بناء المنازل والبنية التحتية التي دمرت خلال الحرب".



واعتبر التقرير أنّ "حزب الله يُعطي الأولوية لموارده لإعادة تأهيل بنيته التحتية والبنية التحتية للسكان الشيعة الذين تضرروا بدلاً من مواصلة تقليد التبرع والنشاط المكثف الذي حافظ عليه سابقاً خلال شهر رمضان".