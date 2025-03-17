في هذا الموعد.. الرحلات الجوية البولندية ستستأنف إلى بيروت

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كما تطرق اللقاء إلى "ما يحصل على حدود الشرقية مع سوريا".من جهته، أبلغ سيكورسكي رجي، أن "الخطوط الجوية البولندية ستستأنف رحلاتها إلى بيروت في شهر أيار المقبل. كما سلمه دعوة لزيارة بولندا".والتقى رجي على هامش ، نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني.