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لبنان

في هذا الموعد.. الرحلات الجوية البولندية ستستأنف إلى بيروت

Lebanon 24
17-03-2025 | 16:34
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أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، اليوم الإثنين، خلال لقائه نظيره البولندي رايد سيكورسكي، في بروكسل "ضرورة الضغط على إسرائيل للانسحاب من لبنان".
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كما تطرق اللقاء إلى "ما يحصل على حدود لبنان الشرقية مع سوريا".

من جهته، أبلغ سيكورسكي رجي، أن "الخطوط الجوية البولندية ستستأنف رحلاتها إلى بيروت في شهر أيار المقبل. كما سلمه دعوة لزيارة بولندا".

والتقى رجي على هامش المؤتمر، نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني.
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