اشتباكات الهرمل في 10 نقاط.. هذا ما يجب معرفته

ساعات عصيبة عاشتها الحدود - السوريّة عقب اندلاع اشتباكاتٍ عنيفة بين الإدارة السوريّة الجديدة من جهة ومُسلحين من العشائر من جهةٍ أخرى.

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الاشتباكات التي بدأت الأحد تجدّدت بوتيرة عالية اليوم، وقد استدعت تحركاً عسكرياً للجيش اللبناني الذي استهدف مرابض مدفعية المسلحين داخل سوريا إثر قصفهم لاسيما منطقة حوش السيد علي.

وفي ما يلي مُلخص باشتباكات الساعات الأخيرة عند الحدود:

1- الإشتباكات تركزت في منطقة حوش السيد علي

2- الجيش اللبناني أرسل تعزيزات عسكرية وقصف بواسطة طائرة عسكرية نقاط لتجمع مسلحين داخل سوريا

3- الاقتتال الحدودي على مدى يومين أسفرت عن سقوط 7 شهداء من اللبنانيين وإصابة 52 آخرين

4- جغرافياً، فإن حوش السيد علي هي بلدة حدودية بين لبنان وسوريا، فيما يقع جزء منها داخل

5- البلدة المذكورة تُعتبر شبه مهجورة لقلة سكانها، فيما يتمركز الجيش اللبناني من الجهة منها.

6- المعلومات تقول أيضاً إنّ العشائر موجودة في الجزء اللبناني من ، مشيرة إلى أنَّ دخول المسلحين السوريين حصل من الجانب السوري فقط والذي يقطنه سكانٌ لبنانيون.

7- وزارة الإعلام ، مساء اليوم الإثنين، أنَّ الجيش السوري لم يتجاوز الحدود إلى ، أي أنه لم يدخل الجزء اللبناني من البلدة

8- الوزارة قالت إنه لا توجد أي مُشكلة بين سوريا ولبنان، موضحة أن الاشتباكات قائمة مع "حزب الله" وتقع داخل .

9- من ناحيتها، قالت وزارة الدفاع إن تحركاتها عند الحدود مع لبنان، تهدفُ إلى "طرد" حزب الله من القرى والمناطق التي يتخذها كأماكن مؤقتة لعمليات التهريب والتجارة

10- بدورها، قالت وكالة "سانا" إنَّ الجيش السوري عثر على بعض الذخائر والأسلحة داخل أماكن تابعة لـ "حزب الله" بقرية حوش السيد علي بريف القصير غرب حمص.