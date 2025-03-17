اشتباكات الهرمل في 10 نقاط.. هذا ما يجب معرفته

ساعات عصيبة عاشتها الحدود اللبنانية - السوريّة عقب اندلاع اشتباكاتٍ عنيفة بين الإدارة السوريّة الجديدة من جهة ومُسلحين من العشائر اللبنانية من جهةٍ أخرى.
الاشتباكات التي بدأت الأحد تجدّدت بوتيرة عالية اليوم، وقد استدعت تحركاً عسكرياً للجيش اللبناني الذي استهدف مرابض مدفعية المسلحين داخل سوريا إثر قصفهم الأراضي اللبنانية
لاسيما منطقة حوش السيد علي.
وفي ما يلي مُلخص باشتباكات الساعات الأخيرة عند الحدود:
1- الإشتباكات تركزت في منطقة حوش السيد علي
2- الجيش اللبناني أرسل تعزيزات عسكرية وقصف بواسطة طائرة عسكرية نقاط لتجمع مسلحين داخل سوريا
3- الاقتتال الحدودي على مدى يومين أسفرت عن سقوط 7 شهداء من اللبنانيين وإصابة 52 آخرين
4- جغرافياً، فإن حوش السيد علي هي بلدة حدودية بين لبنان وسوريا، فيما يقع جزء كبير
منها داخل الأراضي السورية
5- البلدة المذكورة تُعتبر شبه مهجورة لقلة سكانها، فيما يتمركز الجيش اللبناني من الجهة اللبنانية
منها.
6- المعلومات تقول أيضاً إنّ العشائر اللبنانية
موجودة في الجزء اللبناني من المنطقة
، مشيرة إلى أنَّ دخول المسلحين السوريين حصل من الجانب السوري فقط والذي يقطنه سكانٌ لبنانيون.
7- وزارة الإعلام السورية
، مساء اليوم الإثنين، أنَّ الجيش السوري لم يتجاوز الحدود السورية
إلى الأراضي اللبنانية
، أي أنه لم يدخل الجزء اللبناني من البلدة
8- الوزارة قالت إنه لا توجد أي مُشكلة بين سوريا ولبنان، موضحة أن الاشتباكات قائمة مع "حزب الله" وتقع داخل الأراضي السورية
.
9- من ناحيتها، قالت وزارة الدفاع السورية
إن تحركاتها عند الحدود مع لبنان، تهدفُ إلى "طرد" حزب الله من القرى والمناطق السورية
التي يتخذها كأماكن مؤقتة لعمليات التهريب والتجارة
10- بدورها، قالت وكالة "سانا" إنَّ الجيش السوري عثر على بعض الذخائر والأسلحة داخل أماكن تابعة لـ "حزب الله" بقرية حوش السيد علي بريف القصير غرب حمص.