23
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
-3
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تطوّر جديد.. إتفاق على وقف النار عند الحدود بين لبنان وسوريا
Lebanon 24
17-03-2025
|
17:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وزارة
الدفاع
السورية
، مساء الإثنين، التوصل لاتفاق مع وزارة
الدفاع
اللبنانية
لوقف إطلاق النار على الحدود بين سوريا ولبنان.
Advertisement
ونقلت
وكالة
الأنباء
السورية
"سانا" عن المكتب الإعلامي في وزارة
الدفاع
التوصل إلى "اتفاق بين وزارة
الدفاع
السورية
ونظيرتها
اللبنانية
ينص على وقف إطلاق النار على الحدود وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين".
وفي سياق متصل، أجرى وزير
الدفاع
اللبناني اللواء ميشال منسى اتصالاً بنظيره السوري مرهف أبو قصرة وبحثا التطورات الحاصلة على الحدود
اللبنانية
–
السورية
.
وجرى الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين على أن يستمر التواصل بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمخابرات
السورية
للحؤول دون تدهور الأوضاع على الحدود بين
البلدين
تجنبا لسقوط ضحايا مدنيين أبرياء.
وأعلنت وزارة الصحة
اللبنانية
الإثنين استشهاد 7 أشخاص جراء أعمال العنف على حدود لبنان الشرقية مع سوريا والتي اندلعت الأحد بعد مقتل 3 عناصر للجيش السوري من جانب مسلحين لبنانيين.
وفي وقت سابق من يوم الإثنين، أعلن مصدر في وزارة
الدفاع
السورية
، إطلاق حملات تمشيط واسعة تستهدف عناصر حزب الله في عدد من المناطق والقرى على الحدود
اللبنانية
.
وقال المصدر لوكالة الأنباء السورية: "بعد غدر حزب الله بثلاثة من مقاتلينا وتصفيتهم ميدانيا أمس، بدأنا قبل قليل تمشيط الأراضي والقرى
السورية
المحاذية للحدود
اللبنانية
غرب
مدينة
القصير".
وأوضح أن قوات الجيش تستهدف تجمعات وتحركات حزب الله في
المنطقة
، وخاصة في قرية حوش السيد علي
السورية
"التي أصبحت وكرا لميليشيا حزب الله في أيام النظام البائد".
ويأتي ذلك فيما قام الجيش السوري بنقل تعزيزات إلى منطقة الهرمل وسط الاشتباكات الدائرة عند الحدود مع لبنان.
من جانب آخر، قال مصدر مقرب من وزارة
الدفاع
السورية
، إن قتلى الجيش السوري في المواجهات مع مجموعات من حزب الله قد بلغ في حصيلة أولية 12 قتيلا.
مواضيع ذات صلة
حرب الحدود بين لبنان وسوريا: كيف تواجهها "الخارجية" الجديدة؟
Lebanon 24
حرب الحدود بين لبنان وسوريا: كيف تواجهها "الخارجية" الجديدة؟
18/03/2025 02:04:32
18/03/2025 02:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: لا اتفاق بين إسرائيل وحماس على وقف مؤقت لإطلاق النار خلال شهر رمضان
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: لا اتفاق بين إسرائيل وحماس على وقف مؤقت لإطلاق النار خلال شهر رمضان
18/03/2025 02:04:32
18/03/2025 02:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": تعزيزات عسكرية كبيرة للجيش عند الحدود اللبنانية - السورية
Lebanon 24
"لبنان 24": تعزيزات عسكرية كبيرة للجيش عند الحدود اللبنانية - السورية
18/03/2025 02:04:32
18/03/2025 02:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: ملتزمون بدعم تنفيذ اتفاق وقف النار في لبنان
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: ملتزمون بدعم تنفيذ اتفاق وقف النار في لبنان
18/03/2025 02:04:32
18/03/2025 02:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
التهريب لم يتوقّف
Lebanon 24
التهريب لم يتوقّف
18:29 | 2025-03-17
17/03/2025 06:29:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الخطيب: على الدولة إعادة الإسكان والبناء
Lebanon 24
الخطيب: على الدولة إعادة الإسكان والبناء
17:59 | 2025-03-17
17/03/2025 05:59:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
17:55 | 2025-03-17
17/03/2025 05:55:57
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق في جزين.. اليكم الأسباب
Lebanon 24
حريق في جزين.. اليكم الأسباب
17:18 | 2025-03-17
17/03/2025 05:18:03
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكات الهرمل في 10 نقاط.. هذا ما يجب معرفته
Lebanon 24
اشتباكات الهرمل في 10 نقاط.. هذا ما يجب معرفته
17:04 | 2025-03-17
17/03/2025 05:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
هل تذكرون الفنانة اللبنانية ألين خلف؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد ابتعادها عن الساحة الفنية (صورة)
Lebanon 24
هل تذكرون الفنانة اللبنانية ألين خلف؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد ابتعادها عن الساحة الفنية (صورة)
03:21 | 2025-03-17
17/03/2025 03:21:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هو من أصل فلسطيني.. فنانة لبنانية غائبة بلقطة رومانسية مع زوجها: "حب حياتي" (صورة)
Lebanon 24
هو من أصل فلسطيني.. فنانة لبنانية غائبة بلقطة رومانسية مع زوجها: "حب حياتي" (صورة)
05:43 | 2025-03-17
17/03/2025 05:43:24
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. ايمي سمير غانم تتحدث عن جنس مولودها الثاني (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. ايمي سمير غانم تتحدث عن جنس مولودها الثاني (فيديو)
05:24 | 2025-03-17
17/03/2025 05:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
حال الطقس: أمطار غزيرة وثلوج على 800 متر حتى هذا اليوم
Lebanon 24
حال الطقس: أمطار غزيرة وثلوج على 800 متر حتى هذا اليوم
04:15 | 2025-03-17
17/03/2025 04:15:29
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف قاضٍ سابق ونقله إلى سجن في الاشرفية.. هذه هي تهمته
Lebanon 24
توقيف قاضٍ سابق ونقله إلى سجن في الاشرفية.. هذه هي تهمته
09:14 | 2025-03-17
17/03/2025 09:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
18:29 | 2025-03-17
التهريب لم يتوقّف
17:59 | 2025-03-17
الخطيب: على الدولة إعادة الإسكان والبناء
17:55 | 2025-03-17
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
17:18 | 2025-03-17
حريق في جزين.. اليكم الأسباب
17:04 | 2025-03-17
اشتباكات الهرمل في 10 نقاط.. هذا ما يجب معرفته
17:00 | 2025-03-17
اعلامية لبنانية ضمن المرشحين النهائيين لجائزة عالمية.. من هي؟
فيديو
فنّانة تتكلم عن تعرضها للتنمر (فيديو)
Lebanon 24
فنّانة تتكلم عن تعرضها للتنمر (فيديو)
04:42 | 2025-03-16
18/03/2025 02:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. تشوّه بسبب "ستاربكس" فحصل على هذا التعويض الكبير
Lebanon 24
بالفيديو.. تشوّه بسبب "ستاربكس" فحصل على هذا التعويض الكبير
02:31 | 2025-03-16
18/03/2025 02:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة ورياح وأعاصير ضخمة تضرب أميركا.. قتلى ودمار (فيديو)
Lebanon 24
عاصفة ورياح وأعاصير ضخمة تضرب أميركا.. قتلى ودمار (فيديو)
00:27 | 2025-03-16
18/03/2025 02:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24