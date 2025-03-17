تطوّر جديد.. إتفاق على وقف النار عند الحدود بين لبنان وسوريا

أفادت وزارة ، مساء الإثنين، التوصل لاتفاق مع وزارة لوقف إطلاق النار على الحدود بين سوريا ولبنان.

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ونقلت الأنباء "سانا" عن المكتب الإعلامي في وزارة التوصل إلى "اتفاق بين وزارة ونظيرتها ينص على وقف إطلاق النار على الحدود وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين". ونقلت الأنباء "سانا" عن المكتب الإعلامي في وزارة التوصل إلى "اتفاق بين وزارة ونظيرتها ينص على وقف إطلاق النار على الحدود وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين".

وفي سياق متصل، أجرى وزير اللبناني اللواء ميشال منسى اتصالاً بنظيره السوري مرهف أبو قصرة وبحثا التطورات الحاصلة على الحدود – .

وجرى الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين على أن يستمر التواصل بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمخابرات للحؤول دون تدهور الأوضاع على الحدود بين تجنبا لسقوط ضحايا مدنيين أبرياء.

وأعلنت وزارة الصحة الإثنين استشهاد 7 أشخاص جراء أعمال العنف على حدود لبنان الشرقية مع سوريا والتي اندلعت الأحد بعد مقتل 3 عناصر للجيش السوري من جانب مسلحين لبنانيين.





وفي وقت سابق من يوم الإثنين، أعلن مصدر في وزارة ، إطلاق حملات تمشيط واسعة تستهدف عناصر حزب الله في عدد من المناطق والقرى على الحدود .

وقال المصدر لوكالة الأنباء السورية: "بعد غدر حزب الله بثلاثة من مقاتلينا وتصفيتهم ميدانيا أمس، بدأنا قبل قليل تمشيط الأراضي والقرى المحاذية للحدود غرب القصير".

وأوضح أن قوات الجيش تستهدف تجمعات وتحركات حزب الله في ، وخاصة في قرية حوش السيد علي "التي أصبحت وكرا لميليشيا حزب الله في أيام النظام البائد".

ويأتي ذلك فيما قام الجيش السوري بنقل تعزيزات إلى منطقة الهرمل وسط الاشتباكات الدائرة عند الحدود مع لبنان.

من جانب آخر، قال مصدر مقرب من وزارة ، إن قتلى الجيش السوري في المواجهات مع مجموعات من حزب الله قد بلغ في حصيلة أولية 12 قتيلا.