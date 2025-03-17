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لبنان

وسط أحداث الهرمل.. هذا ما اتفق عليه وزير الدفاع مع نظيره السوري

Lebanon 24
17-03-2025 | 16:19
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أجرى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى اتصالا بنظيره السوري مرهف ابو قصرة وبحثا التطورات الحاصلة على الحدود اللبنانية - السورية.
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وجرى الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين على  أن يستمر التواصل بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمخابرات السورية للحؤول دون  تدهور الأوضاع على الحدود بين البلدين تجنبا لسقوط ضحايا مدنيين ابرياء.
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