وسط أحداث الهرمل.. هذا ما اتفق عليه وزير الدفاع مع نظيره السوري

أجرى وزير الوطني اللواء ميشال منسى اتصالا بنظيره السوري مرهف ابو قصرة وبحثا التطورات الحاصلة على الحدود - .

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وجرى على وقف إطلاق النار بين الجانبين على أن يستمر التواصل بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمخابرات للحؤول دون تدهور الأوضاع على الحدود بين تجنبا لسقوط ضحايا مدنيين ابرياء.