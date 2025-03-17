لبنان يدخل كنف الوصاية الأميركية

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كتب طوني عيسى في" الجمهورية": حتى الآن، تمنح إدارة ترامب حكومة بنيامين نتنياهو ضوءاً أخضر مطلقاً لضرب أذرع إيران في وغزة وسوريا واليمن. كما تمنح المملكة السعودية رصيداً وازناً في صناعة الشرق أوسطي واحتضان المفاوضات الأميركية الروسية الأوكرانية لإنهاء الحرب. وأما الحكومات الأخرى في الشرق الأوسط فباتت كلها بلا استثناء في الحضن الأميركي. وعلى الأرجح، لم يعد هناك من يشكّل إزعاجاً للسياسة الأميركية في الإقليم لسنوات. ويجدر التذكير بأنّ الحكم السوري الجديد بات في الحضن الأميركي، ولا داعي للتذكير أيضاً بقرب الحكومة من واشنطن.الأميركيون اليوم لفرض «السلام الأميركي » الذي يذكّر ب »السلام الروماني » الذي ساد في مرحلة غابرة من التاريخ. ولا يُخفى على أحد أنّ الوسيطة الأميركية الجديدة، مورغانأورتاغوس، ترجمت بوضوح إرادة التصرف بقوة وحزم مع ، إذ طالبت «حزب الله » بالتزام مندرجات وقف النار بكاملها، تحت طائلة المسؤولية. وفي الأيام الأخيرة، وجّهت إدارة ترامب تهديدات مباشرة إلى حكومة لبنان: إما نزع سلاح «الحزب » ضمن فترة زمنية محددة، وإما إطلاق يد إسرائيل لتوجّه ضرباتها أينما كان.يعني هذا أنّ أحداً لن يقف في وجه الرؤية الأميركية للتسويات في الشرق الأوسط، من إيران إلى شاطئ المتوسط في وسوريا. والأرجح أنّ السلطة الجديدة في «تمدّ رجليها » على هذا القياس، ولا تتهور بالاستعجال، مادامت الأمور ذاهبة حتماً في اتجاه واحد واضح. وفوق ذلك، بات الجميع يدركون أنّ لبنان كما الشرق الأوسط كله دخل بهدوء كنف الوصاية الأميركية المباشرة، من شؤون السياسة والديبلوماسية إلى العسكر والأمن إلى الاقتصاد والمال. ومن الأمثلة المباشرة على ذلك، اعتراف بحق واشنطن في ممارسة «الفيتو » على اسم حاكم مصرف المركزي، بل حقها في التسمية. وطبعاً، لا ينسى أحد أنّها الآمر الناهي في مسألة وقف النار مع إسرائيل وتمكين الجيش وتلقّي المساعدات، وفي كل قرش يأمل في تحصيله ليتمكن من مغادرة الحفرة.