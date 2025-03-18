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لبنان

هدوء حذر على الحدود اللبنانية ـ السورية.. وإقفال المدارس في الهرمل

Lebanon 24
18-03-2025 | 00:18
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يسود الهدوء القرى على الحدود اللبنانية - السورية التي شهدت اشتباكات وسقوط قذائف نجم عنها 6 شهداء و42 جريحا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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وطلب اتحاد بلديات الهرمل باسم بلديات الهرمل وفي ظل الأوضاع الراهنة من جميع مدارس المنطقة إبلاغ طلابها بقرار الإقفال اليوم الثلاثاء، كما طلب من أهالي الطلاب عدم ارسال أولادهم إلى المدارس.


وكان وزير الدفاع اللواء ميشال منسى أجرى اتصالا بنظيره السوري مرهف ابو قصرة وبحثا في  التطورات الحاصلة على الحدود اللبنانية - السورية.

وجرى الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين على أن يستمر التواصل بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمخابرات السورية للحؤول دون تدهور الأوضاع على الحدود بين البلدين تجنبا لسقوط ضحايا مدنيين ابرياء.
 
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