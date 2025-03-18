هدوء حذر على الحدود اللبنانية ـ السورية.. وإقفال المدارس في الهرمل

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يسود الهدوء القرى على الحدود - التي شهدت اشتباكات وسقوط قذائف نجم عنها 6 شهداء و42 جريحا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وطلب اتحاد بلديات الهرمل باسم بلديات الهرمل وفي ظل الأوضاع الراهنة من جميع مدارس إبلاغ طلابها بقرار الإقفال اليوم الثلاثاء، كما طلب من أهالي الطلاب عدم ارسال أولادهم إلى المدارس.وكان وزير اللواء ميشال منسى أجرى اتصالا بنظيره السوري مرهف ابو قصرة وبحثا في التطورات الحاصلة على الحدود - .وجرى على وقف إطلاق النار بين الجانبين على أن يستمر التواصل بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمخابرات للحؤول دون تدهور الأوضاع على الحدود بين تجنبا لسقوط ضحايا مدنيين ابرياء.