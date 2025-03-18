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لبنان

توقيف شاحنات في طرابلس.. وهذا ما تبين بعد تفتيش حمولتها

Lebanon 24
18-03-2025 | 00:34
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أقدم عدد من الشبان في مدينة طرابلس مساء أمس الإثنين على توقيف شاحنات، وبعد تفتيشها تبيّن أن حمولتها عبارة عن سكاكر وكانت وجهتها جبل محسن، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24"..
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وبحسب المصادر فإن الشاحنات تعود إلى أحد تجار بيع الجملة من آل "ع".  

ولم تُسجل أي إشكالات فيما استُكملت الشاحنات طريقها بعد التحقق من حمولتها.
 
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