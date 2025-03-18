توقيف شاحنات في طرابلس.. وهذا ما تبين بعد تفتيش حمولتها

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عدد من الشبان في مساء أمس الإثنين على توقيف شاحنات، وبعد تفتيشها تبيّن أن حمولتها عبارة عن سكاكر وكانت وجهتها جبل محسن، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24"..وبحسب المصادر فإن الشاحنات تعود إلى أحد تجار بيع الجملة من آل "ع".ولم تُسجل أي إشكالات فيما استُكملت الشاحنات طريقها بعد التحقق من حمولتها.