تطمينات دولية جنوبا واجواء متناقضة شرقا

Advertisement

مصادر مطلعة ان تطمينات دولية وصلت الى الدولة مفادها أن الولايات المتحدة الاميركية تعمل، وان بالوتيرة التي تناسبها، للضغط على اسرائيل لتنفيذ وقف اطلاق النار.وبحسب المصادر فإن اسرائيل تحرج "اللجنة الخماسية"، وهذا المسار من الخروقات لا يمكن ان يستمر الى الابد، خصوصا ان المجتمع الدولي لا يريد احراج السلطة الجديدة في .وترى المصادر ان بنك الاهداف الاسرائيلي يتراجع بشكل كبير اذ باتت الاغتيالات تطال شخصيات غير قيادية وغير مؤثرة داخل "حزب الله" وهذا يعني ان تحقيق اي شيء جديد ليس متاحا.في المقابل، تسربت امس اجواء متناقضة بشأن ما يحصل من تطورات ميدانية وعسكرية عند الحدود الشرقية بين وسوريا. فقد أكدت مصادر ديبلوماسية ان ما يحصل ليس بقرار غربي وان الغربيين لا يريدون ابدا حصول مثل هذه الاشتباكات اذ لا يمكنهم ضبط نتائجها المباشرة وغير المباشرة.في المقابل، تضيف المصادر ، أن الاجواء الاخرى كانت متناقضة بالكامل اذ ان كل ما يحصل في شرق يأتي بالتنسيق مع الاميركيين في اطار استكمال الضغط على حزب الله وبيئته الشعبية".