ضياع وبلبلة داخل "الحرّة"

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تسجل منذ ايام حال من الضياع داخل مكتب "قناة الحرة" الأميركية في بعد التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب والرامي الى تجميد ميزانية بعدما أقرها الكونغرس الأميركي حتى نهاية العام .مصدر في "الحرة" في بيروت أكد أن إدارة في تواصلت مع الصحافيين العاملين في مختلف المكاتب في الدول وطلبت منهم متابعة العمل بشكلٍ طبيعي، مؤكدةً أن قرار الرئيس ترامب غير قانوني وأن الإدارة ستلجأ الى القضاء المختص من أجل كسر كون الكونغرس أقر الميزانية والأموال المخصصة لسنة 2025 .المصدر لفت الى أن إجتماعات مكثفة سوف تحصل بين العاملين في هذه من أجل توضيح الصورة نهائياً كما سيتم تعيين عدد من المحامين للدفاع عن ديمومة "القناة" في وجه قرار ترامب.