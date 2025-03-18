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لبنان

"الجماعة الإسلامية" تستعد

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
18-03-2025 | 03:15
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بدأت الجماعة الإسلامية في مناطق لبنانية مُختلفة التجهيز لمرحلة الإنتخابات البلديّة والاختياريّة، وهو أمرٌ بدأ يتجلى واقعياً على صعيد التحركات واللقاءات الحزبيّة.
وتشير مصادر مطلعة على أجواء "الجماعة" إلى أنها ستخوض الاستحقاق بقوّة، وبدأت تُحضر كوادر معينة لخوض السباق الانتخابي، انطلاقاً من قاعدة المُشاركة التي تتمسك بها الجماعة لاسيما على الساحة السنية.
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مع ذلك، تقولُ المصادر إنَّ تحالفات "الجماعة" ستكون موسعة على قاعدة التشاركية بين مختلف الأطراف، ومن المُرتقب أن تكون قائمة على تماسٍ جديد مع "الحزب التقدمي الإشتراكي" وتيار "المستقبل" في مناطق مُختلفة.

المصدر: لبنان 24
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