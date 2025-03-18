تراجع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد

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تراجع اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 10 ألاف ليرة، والمازوت 16 ألف ليرة والغاز 6 ألاف ليرة، وأصبحت على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.387.000البنزين 98 أوكتان: 1.427.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.316.000 ليرة لبنانيةالغاز: 1.100.000 ليرة لبنانية