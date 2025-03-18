وزارة الزراعة دعت إلى ترشيد استهلاك المياه في ظل شح الأمطار

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دعت وزارة الزراعة - مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية إلى "ضرورة ترشيد استهلاك هذا العام، وذلك في ظل التراجع الكبير في معدلات الهطول المطري، حيث بلغت نسبة الأمطار المسجلة نحو 30% فقط من المعدل السنوي العام، إلى جانب تسجيل درجات حرارة من معدلاتها الطبيعية نتيجة التغيرات المناخية". وأكدت "أن كمية الأمطار المتساقطة غير كافية لتعبئة الخزانات الجوفية، مما يتطلب اتخاذ تدابير صارمة للحفاظ على الموارد المائية المتاحة".في هذا السياق، قدمت "سلسلة من الإرشادات للمزارعين والمواطنين لضمان الاستخدام الأمثل للمياه، وجاءت كالآتي:أولًا: الاعتماد على الري بالتنقيط لتوفير وتجنب استخدام أي مياه ملوثة، لا سيما مياه الصرف الصحي.ثانيًا: تجنب حراثة التربة للحفاظ على الرطوبة المخزنة فيها، حيث تؤدي الحراثة إلى تبخر من التربة.ثالثًا: استخدام الأسمدة العضوية التي تساعد في الاحتفاظ بالمياه داخل التربة لفترة أطول.رابعًا: استخدام الأغطية البلاستيكية (نايلون) لتغطية الفراغات بين الخطوط الزراعية للحد من فقدان الرطوبة وتقليل التبخر.خامسًا: تأجيل رش الأسمدة في الوقت لحين هطول الأمطار، أو إضافتها مع مياه الري عبر التنقيط أو البخاخات لضمان الاستفادة القصوى منها.سادسًا: ترشيد ري الأشجار المثمرة عبر نظام التنقيط، مع تفادي الري الزائد عن الحاجة لتجنب هدر .سابعًا: تقنين استهلاك المنزلية، وإصلاح أي أعطال أو تسريبات في شبكات للحفاظ على الموارد المتاحة.ثامنًا: التعاون مع الجهات المعنية ومصالح لإصلاح أي خلل في الشبكات العامة، وضمان عدم فقدان على الطرقات بسبب التسريبات".ختم البيان: "رغم التوقعات بهطول الأمطار قريبًا، توكد - مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية أن ترشيد استهلاك ضرورة ملحّة هذا العام بسبب شح الموارد"، داعية "الجميع إلى الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية للحفاظ على هذه الثروة الحيوية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة".