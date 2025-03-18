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لبنان

مستشار اعلامي لسلام

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-03-2025 | 03:42
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عيّن رئيس الحكومة نواف سلام الصحافي منير الربيع مستشارا اعلاميا. وقد باشر مهامه اليوم.
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المصدر: لبنان 24
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