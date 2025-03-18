لبنان يودع انطوان كرباج يوم الخميس

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يودع يوم الخميس 20 2025 الكبير انطوان كرباج حيث تقام الصلاة لراحة نفسه عند الساعة الثانية عشرة في كنيسة مار مارون الجميزة، ثم ينقل جثمانه الى مشقط رأسه زبوغا حيث تقام صلاة البخور لراحة نفسه الساعة الرابعة بعد الظهر في كنيسة مار جرجس، على ان يوارى بعدها الثرى في مدافن .تقبل التعازي قبل الدفن في صالون كنيسة مار مارون الجميزة ابتداء من الساعة العاشرة ، وبعد الدفن في صالون كنيسة مار جرجس زبوغا لغاية الساعة السابعة مساء، ويوم الجمعة 21 الجاري في صالون كنيسة مار مارون، الجميزة ابتداء من الساعة 11 قبل الظهر ولغاية الساعة 6 مساء.أسرة موقع "لبنان 24" تتقدم من عائلة الفقيد الكبير بأحر التعازي راجية الله اسكانه فسيح جناته ولأهل الصبر.