Advertisement

لبنان

"الوطني الحرّ" يخفي واقعه حتى الانتخابات النيابية

ايناس كريمة Enass Karimeh

|
Lebanon 24
18-03-2025 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1334887-638778893718740354.jpg
Doc-P-1334887-638778893718740354.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يقترب موعد الانتخابات البلدية ثم تليها الانتخابات النيابية في أهمّ مرحلة مرّت منذ سنوات على لبنان، وهذه الانتخابات ستحدّد توجّه لبنان السياسي والتوازنات الداخلية فيه على مدى السنوات المُقبلة. لكن ما هو واقع القوى السياسية اللبنانية وتحديداً "التيار الوطني الحرّ" الذي أعلن رئيسه جبران باسيل أمس أنه لن يشارك في الانتخابات البلدية
Advertisement

من الواضح أن "التيار" لا يريد المشاركة لأسباب كثيرة، أهمّها اهتزاز الثقة لديه بأنه سيكون قادراً على تحقيق إنجازات. اضافةً الى أنه يتحاشى انكشاف واقعه الشعبي لأن ذلك من شأنه أن يؤثّر سلباً على الاستحقاق النيابي التي يسعى أن يكون لصالحه مستغلاً الوقت لتحسين ظروفه خلال موقعه في المعارضة لمدّة عام سيلجأ خلاله بلا شكّ الى إبراز خطاب شعبويّ. 

لكنّ "التيار الوطني الحرّ" الذي استطاع بتحالفه في مرحلة سابقة مع "حزب الله" الحفاظ على عدد لا بأس به من النّواب من المتوقّع أن يخسره في الانتخابات المقبلة، وهذا الأمر سيقلّل من حجم كتلته النيابية التي ستصبح غير مؤثرة، إذ بعد انتهاء الحرب كانت كل المؤشرات توحي بأن "التيار" قد انتهى سياسياً، إلا أنه استطاع الاستفادة من كتلته ليشكّل "بيضة القبّان" التي رجّحت كفّة رئيس الحكومة نوّاف خلال جلسة التسمية، لكنّ الأخير لم يحفظ ذلك لباسيل وأمعن في استبعاده عن المشهد بشكل فاقع. 

من هنا فإنّ كرة "بيضة القبان" ستخرج من ملعب باسيل، ذلك لأنه بكتلة نيابية صغيرة سيكون عاجزاً عن لعب هذا الدور، كما أنّ "التيار" سيخسر أيضاً تحالفه مع "حزب الله"، إذ من المُرجّح عدم حصول تحالف انتخابي بين الطرفين، وبالتالي ستختلّ كتلته لجهة العدد ما سيؤدي أيضاً الى عدم حاجة "حزب الله" الى هذه الكتلة خصوصاً إذا ما تمكّن من إيصال عدد من النواب المسيحيين بنفسه ما يؤمّن له غطاءً مسيحياً من دون الحاجة الى "التيار". 

بالنتيجة، من المتوقّع أن تتقلّص كتلة "التيار" ويصل  النواب فيها الى عدد ضئيل جداً، وهذا ما سيخرجه من المعادلة السياسية ويجعل منه حزباً محدود القدرات السياسية شأنه شأن أحزاب أخرى أو شأن شخصيات استطاعت ايصال عدد من النواب. 

وهنا يصبح الحديث عن كتل مسيحية متناثرة أمام كتلة مسيحية ثابتة وهي كتلة "القوات اللبنانية" بصرف النظر عن عدد النواب الذين ستتمكّن من إيصالهم الى المجلس.  
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
التيار الوطني الحر ناقش البيان الوزاري واستحقاق الانتخابات البلدية
lebanon 24
18/03/2025 17:00:09 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: معيار التيار الوطني الحر لتمثيله كان حجم كتلته النيابية ونحن لم نكن نعتمد هذا المعيار ومن الصعب كان اعتماد معايير جبران باسيل
lebanon 24
18/03/2025 17:00:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"التيار الوطني الحر" يواصل لقاءاته في مؤتمر مستقبل المسيحيين في لبنان ببودابست
lebanon 24
18/03/2025 17:00:09 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل في العشاء السنوي للتيار الوطني الحر: نحن القرار الوطني الحر والمعارضة الحقيقية
lebanon 24
18/03/2025 17:00:09 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

ايناس كريمة Enass Karimeh

@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:30 | 2025-03-18
10:55 | 2025-03-18
10:49 | 2025-03-18
10:41 | 2025-03-18
10:38 | 2025-03-18
10:37 | 2025-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24