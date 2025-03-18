الجيش: تفجير ذخائر في بلدتَي معركة ودير قانون رأس العين – صور وجرد الطيبة – بعلبك

Advertisement

صدر عن ـــ الآتي:"بتاريخ 18 / 3 / 2025، ما بين الساعة 10.00 والساعة 16.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدتَي ودير قانون رأس – صور وجرد – بعلبك".