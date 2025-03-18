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لبنان

عون أمام وفد من نقابة الصيادلة: القضاء وحده يردع المرتكبين والفاسدين في كافّة القطاعات

Lebanon 24
18-03-2025 | 05:21
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اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون  أمام وفدٍ من نقابة الصيادلة برئاسة النقيب جو سلّوم انه "‏إذا غابت الأخلاق، فإنّ القضاء وحده يردع المرتكبين والفاسدين في كافّة القطاعات، ولا سيّما في القطاع الصحي والاستشفائي والصيدلاني".
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واستقبل الرئيس عون سفير تشيكيا في لبنان جيري دوليزيل، وعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

كما بحث مع رئيس محكمة التمييز العسكريةالقاضي جون قزي، في الشؤون القضائية العامة.

 
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