عون أمام وفد من نقابة الصيادلة: القضاء وحده يردع المرتكبين والفاسدين في كافّة القطاعات

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اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام وفدٍ من نقابة الصيادلة برئاسة النقيب جو سلّوم انه "‏إذا غابت الأخلاق، فإنّ القضاء وحده يردع المرتكبين والفاسدين في كافّة القطاعات، ولا سيّما في القطاع الصحي والاستشفائي والصيدلاني".واستقبل الرئيس عون سفير تشيكيا في جيري دوليزيل، وعرضا الثنائية بين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.كما بحث مع رئيس محكمة التمييز العسكريةالقاضي جون قزي، في الشؤون القضائية العامة.