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لبنان
في السرايا.. جلسة لمجلس الوزراء ظهر الخميس
Lebanon 24
18-03-2025
|
05:31
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يعقد
مجلس الوزراء
جلسة له عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس المقبل في
السراي
الكبير لاعتماد الصيغة النهائية لمنهجية التعيينات الادارية، اضافة الى
مناقشة
موضوع التحول الرقمي في القطاع العام.
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