في السرايا.. جلسة لمجلس الوزراء ظهر الخميس

يعقد جلسة له عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس المقبل في الكبير لاعتماد الصيغة النهائية لمنهجية التعيينات الادارية، اضافة الى موضوع التحول الرقمي في القطاع العام.

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