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لبنان

اجتماع مشترك لوزيري الصحة والعمل مع الجهات الضامنة لتنسيق الجهود في مجال الإستشفاء والدواء

Lebanon 24
18-03-2025 | 05:42
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عقد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين اجتماعًا مشتركا مع وزير العمل الدكتور محمد حيدر في وزارة الصحة العامة، ضمّ المدير العام لتعاونية موظفي الدولة نزيه حمود وممثلي الجهات الضامنة المدنية والعسكرية وممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والطبابة العسكرية في الجيش اللبناني والأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة.
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وتم في خلال الاجتماع البحث في تنسيق الجهود في مجالي الإستشفاء والدواء بما يضمن تقديم الخدمات الطبية بالنوعية الفضلى والسرعة اللازمة. 

كذلك شمل البحث السبل الفضلى للاستفادة من التجربة المشتركة خلال عام ٢٠٢٤ والحفاظ على الجوانب الإيجابية المحققة خصوصا في مجال الشراء الموحد للدواء والمكننة والبروتوكولات الطبية مع المحافظة على خصوصية كل جهة ضامنة. 

وردا على مداخلات الجهات الضامنة المختلفة، لفت الوزير ناصر الدين إلى أنه "سيجري الاتصالات اللازمة مع وزارة المالية من أجل إعطاء الأولوية للقطاع الصحي والإستشفائي والطبي في تسديد المستحقات".

وأكد حرص الوزارة على حسن التعاون من خلال مواصلة عقد الاجتماعات التنسيقية، آملا أن "تعكس هذه المرحلة الجو الجديد في البلد وأن تسهم في تطوير الخدمة الصادقة للصحة العامة". 

من جهته أكد الوزير محمد حيدر  التعاون البناء بين وزارة الصحة كجهة صحية راعية وبين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كجهة ضامنة مستقلة ترعى شريحة واسعة من اللبنانيين وتسعى لتأمين أفضل الخدمات لهم. 
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