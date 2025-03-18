Advertisement

لبنان

حالة اختناق جراء حريق داخل شقة سكنية في طرابلس

Lebanon 24
18-03-2025 | 05:50
A-
A+
Doc-P-1334939-638778955013981639.jpg
Doc-P-1334939-638778955013981639.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اندلع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أبي سمراء عند ساحة الضناوي في طرابلس، حيث اشتعلت النيران في شقة تقع في الطابق السابع تعود للمدعو "ع.ر.ع"، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
Advertisement

وسارعت فرق الإطفاء إلى مكان الحادث، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى باقي الشقق السكنية. 

كما عمل جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعاف سيدة مسنة ميدانياً بعد تعرضها لحالة اختناق جراء الدخان الكثيف.
مواضيع ذات صلة
في طرابلس.. حريق داخل شقة سكنية
lebanon 24
18/03/2025 14:21:44 Lebanon 24 Lebanon 24
اندلاع حريق في شقة سكنية في أبي سمراء
lebanon 24
18/03/2025 14:21:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... حريق كبير وحالات إختناق
lebanon 24
18/03/2025 14:21:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني أنهى عمليات إطفاء حريق في مبنى سكني وتجاري في طرابلس
lebanon 24
18/03/2025 14:21:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:19 | 2025-03-18
08:02 | 2025-03-18
08:00 | 2025-03-18
07:53 | 2025-03-18
07:52 | 2025-03-18
07:51 | 2025-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24