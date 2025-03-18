حالة اختناق جراء حريق داخل شقة سكنية في طرابلس

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اندلع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أبي عند ساحة الضناوي في ، حيث اشتعلت النيران في شقة تقع في الطابق السابع تعود للمدعو "ع.ر.ع"، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وسارعت فرق الإطفاء إلى مكان الحادث، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى باقي الشقق السكنية.كما عمل جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعاف سيدة مسنة ميدانياً بعد تعرضها لحالة اختناق جراء الدخان الكثيف.