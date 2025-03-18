وزير العمل يُصدر مذكرة لتبسيط إجراءات تسجيل العمال الأجانب

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أصدر وزير العمل محمد حيدر، التي تتيح لكل من دائرة مراقبة عمل الأجانب ودائرة العمل في جبل الجنوبي لدى الإدارة المركزية، بالإضافة إلى الإقليمية في المحافظات، الطلبات الخاصة بالعمال الأجانب والبتّ بها وفقًا للأصول.وجاءت هذه الخطوة استنادًا إلى مقتضيات المصلحة العامة، وبهدف تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز معاملات المواطنين، وذلك خلافًا لأي نص آخر.وأكد الوزير حيدر أن هذه المذكرة تأتي في إطار جهود لتسهيل المعاملات الإدارية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب العمل.كما وضعت موقعها الإلكتروني Www.labor.gov.lb في المواطنين.