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لبنان

وزير العمل يُصدر مذكرة لتبسيط إجراءات تسجيل العمال الأجانب

Lebanon 24
18-03-2025 | 06:15
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أصدر وزير العمل محمد حيدر المذكرة رقم 9/1، التي تتيح لكل من دائرة مراقبة عمل الأجانب ودائرة العمل في جبل لبنان الجنوبي لدى الإدارة المركزية، بالإضافة إلى الوحدات الإقليمية في المحافظات، تسجيل الطلبات الخاصة بالعمال الأجانب والبتّ بها وفقًا للأصول.
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وجاءت هذه الخطوة استنادًا إلى مقتضيات المصلحة العامة، وبهدف تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز معاملات المواطنين، وذلك خلافًا لأي نص آخر.

وأكد الوزير حيدر أن هذه المذكرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتسهيل المعاملات الإدارية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب العمل.

 كما وضعت الوزارة موقعها الإلكتروني Www.labor.gov.lb في خدمة المواطنين.

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