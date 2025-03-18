لقاء بين الجميّل وصدي ركّز على الاشكاليات التي تواجه قطاع الكهرباء

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التقى رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل وزير جو صدي وتناول في شكل خاص قطاع في .اللقاء جرى في حضور نواب كتلة الكتائب ، الدكتور سليم الصايغ، نديم الجميّل والياس حنكش ورئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في الكتائب المحامية لارا سعاده، وركزت المداولات بشكل أساسي على الاشكاليات التي تواجه قطاع الكهرباء حالياً. وقدم وزير رؤيته للحلول الممكنة.