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لبنان

لقاء بين الجميّل وصدي ركّز على الاشكاليات التي تواجه قطاع الكهرباء

Lebanon 24
18-03-2025 | 06:27
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التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل وزير الطاقة جو صدي وتناول البحث في شكل خاص قطاع الطاقة في لبنان
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اللقاء جرى في حضور نواب كتلة الكتائب ، الدكتور سليم الصايغ، نديم الجميّل والياس حنكش ورئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في الكتائب المحامية لارا سعاده، وركزت المداولات بشكل أساسي على الاشكاليات التي تواجه قطاع الكهرباء  حالياً. وقدم وزير الطاقة رؤيته للحلول الممكنة.
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