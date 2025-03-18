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لبنان

صحيفة إسرائيليّة: هدف مُشترك يجمع أحمد الشرع وإسرائيل... ما علاقة "حزب الله"؟

Lebanon 24
18-03-2025 | 09:00
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ذكر موقع "عربي 21"، أنّ الخبير الإسرائيلي في شؤون الشرق الأوسط أماتسيا برعام، شدّد على وجود "مصلحة مشتركة وغير متوقعة" تجمع بين إسرائيل وحكومة لبنان الجديدة والرئيس السوري أحمد الشرع.
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وأوضح  في مقابلة مع صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة، أن هذه المصلحة المشتركة بين الأطراف الثلاثة تتمثل في منع حزب الله في لبنان من إعادة التسلح بالأسلحة بدعم من إيران.

وأشار الخبير الإسرائيلي إلى أنّ إسرائيل تعمل بشكل مستمر لمنع نقل الأسلحة من إيران إلى حزب الله عبر العراق، وهي مصلحة حيوية بالنسبة لها، مضيفا أنه "بالنسبة للشرع، فهذه المسألة أكثر أهمية، لأنه إذا فشل في ذلك، فسيكون ذلك بمثابة نهايته".

وأكد برعام أن الأمر لا يتعلق بدعوة إلى تعاون علني مع "شخص يعتبر إرهابيا"، بل بفهم المصالح الإقليمية المتداخلة، مشيرا إلى أن الشرع قد يكون مستعدا للتعاون "بهدوء، بشرط أن يكون ذلك سريا، لأنه قد يسبب له إحراجا في بلاده".

ولفت برعام إلى أن الحكومة اللبنانية الجديدة تشترك أيضا في هذه المصلحة، موضحا أن "هناك رئيسا جديدا في لبنان، رئيس وزراء جديد، حكومة جديدة، ورؤساء جددا لأجهزة الأمن. هذه الحكومة لديها مصلحة كبيرة وواضحة في منع حزب الله من إعادة تسليحه".

وأشار الخبير الإسرائيلي إلى أن المشهد الإقليمي الحالي خلق "مصلحة مثلثية" غير مسبوقة بين إسرائيل والحكومة الجديدة في لبنان والشرع في سوريا، مشددا على أنه "رغم كل الصراعات والعداوات، فإن هناك هدفا مشتركا يجب العمل عليه بجدّ". (عربي 21)
 
 
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