لبنان في صدارة "أوسكار المبدعين العرب" للموسم الثالث

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تصدّر نتائج مسابقة "أوسكار المبدعين العرب" للموسم الثالث في كلّ من فئتَي الرواية والقصّة القصيرة بثلاثة فائزين، فحلّ الكاتب محمّد إقبال حسن حرب في المركز الأوّل في فئة الرواية عن عمله "وخز الماضي"، وحلّ الكاتب أحمد شيبان في المركز الأول في فئة القصّة القصيرة عن عمله "علبة سجائر قديمة"، بينما حلّ الكاتب خلدون توفيق الرّفاعي في المركز الثالث في فئة الرواية عن روايته "عطر زهرة المانوليا"، فيما اختيرت الكاتبة عبير حسن علّام على القائمة القصيرة لفئة أفضل كتاب منشور من خلال كتابها "نبض الأزرق".مارونولفتت سفيرة مهرجان أوسكار المبدعين العرب في المحامية سعاد مارون، إلى أنّنا "تصدّرنا النتائج هذه السنة أيضاً على الرّغم من تزامن المسابقة مع الحرب المدمّرة وتأثيرها على نسبة المشاركة، ليثبت المبدعون اللبنانيون مرّة جديدة أنّ نبض الحق والإبداع يعلو على أصوات الحقد والتدمير".وأشارت إلى أن "مجلس إدارة المهرجان المؤلّف من الدكاترة أمل سليمان وسهير شلبي وماريو منير قريباً عن موعد الاحتفال السنويّ في القاهرة لتوزيع الجوائز على الفائزين، ويكرّم خلاله المحكّمون والرعاة من كل الدول العربيّة".تابعت:"على الصعيد اللبناني حظي الموسمان الثاني والثالث برعاية وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرّياضة المصريّة، برعاية إعلامية وثقافية لبنانية وعربية واسعة. وللموسم الثاني على التوالي يترأس لجان التحكيم في المهرجان، رئيس الهيئة الوطنيّة لليونسكو في المحامي والأديب شوقي ساسين، فيما تضمّ لجان التحكيم إلى أدباء ونقّاد عرب، نخبة من الأدباء والأساتذة الجامعيين اللبنانيين، وهم للجنة الشعر الأمين العام لاتحاد الكتّاب اللبنانيين الدكتور أحمد نزّال، والشعراء آمنه ناصر، مكرم غصوب، وسهاد شمس الدين، وعن القصّة القصيرة الأستاذتان الجامعيتان والكاتبتان الدكتورة لورانس عجاقة والدكتورة خلود الدمشقي، وعضو اللجنة الثقافية في نقابة المحامين في بيروت المحامي سعيد نصر الدين، فيما تضم لجنة تحكيم النص المسرحي الأديب والمسرحي أدهم الدمشقي، ولجنة تحكيم الرواية الأديب الدكتور عبدالمجيد زراقط، الأديبة تغريد فياض، الباحث والمحاضر الدكتور عمران بركات، الكاتبتان والاستاذتان الجامعيتان الدكتورة درّية فرحات والدكتورة ناهدة سعد، والاستاذ الجامعي الدكتور حسن مظلوم. وتضم لجنة تحكيم السيناريو والحوار، الكاتب الدكتور آدم ديكا، فيما تضم لجنة تحكيم المقالة، الاعلامية الدكتورة ايفانا مرشليان، ولجنة تحكيم أفضل كتاب منشور الاعلامي والناشر سركيس أبو زيد".وأوضحت أن "المهرجان عيّن الأديبة المصرية سوما الباز المنسّقة العامة للجان التحكيم إلى جانب منسّق لكل لجنة من دول عربية عدّة بينهم الكاتبة مريم شمص من لبنان".الفائزونوتوزّع الفائزون من دول عربيّة عدّة على فئات المسابقة وحلّ عن الشعر العامّي، المصريون مها حميد أحمد محمّد في المركز الأول عن عملها بَغَنّي للتماثيل، ومحمّد أحمد المغاوري في المركز الثاني عن عمله في ركن هادئ في قهوة أثرية، ومحمّد ابراهيم فرغلي في المركز الثالث عن عمله البحر والقشّة.أمّا عن فئة الشعر الفصيح فقد حلّ السوري أحمد محمد زيد في المركز الأول عن عمله تجلّيات في مقام الغناء، والمصريّة شيرين مجدي محمد في المركز الثاني عن عملها كحنين يرجع للغيمة المطر، والسعودي علي بن عبد الباقي بن محمد في المركز الثالث عن عمله نبوءة الريح.وإلى شيبان حلّت في فئة القصة القصيرة السوريّتان رانيه فوزي يوسف ميكائيل في المركز الثاني عن عملها "أجراس الذاكرة"، وسميّة جمعة عن عملها "عرس الذئب العجوز" في المركز الثالث، فيما نالت اليمنية وفاء عمر عبدالله جائزة لجنة التحكيم عن عملها "خلود".أما عن فئة القصة القصيرة جداً فقد حلّ أحمد صالح السعيد من مصر في المركز الأوّل عن عمله "يُتم مبكر"، والعراقي خلف حسين علي في المركز الثاني عن عمله "صعود ثالث" والجزائري سمير دعاس في المركز الثالث عن عمله "جرم".وبالنسبة لفئة المقال فازت الفلسطينية مروة معتزّ ضياء الدين عن عملها "الإخلاص" في العمل وأحمد محمد فؤاد من مصر في المركز الثاني عن عمله "دلالات العنوان المراوغ في النص"، وفي المركز الثالث حلّت زينب السعود من الأردن عن عملها "تساؤلات مستحقة عن الرواية الرقمية".وإلى اللبنانيين حرب والرّفاعي حلّ في فئة الرواية عبدالسلام عمر حسين من ليبيا في المركز الثاني عن عمله "مورينا"، فيما حظيت شيرين رضا فتحي قايد من مصر بجائزة لجنة التحكيم عن عملها "وعصفت الشمس".أمّا عن فئة السيناريو القصير فقد حلّت السوريّتان روز ابراهيم درويش أولى عن عملها "عصفور طلّ من الشبّاك" وأمينة محمد مصطفى ثانية عن عملها "نظارة جابر" وحلّ ثالثاً عبد الهادي بن علي بن الهادي بلغيثمن الجزائر عن عمله "أمل من تحت الرماد"، ونال المصري أحمد عبد العليم محمد جائزة لجنة التّحكيم عن عمله ذكاء اصطناعي.وعن فئة السيناريو الطويل حلّ شريف الأنصاري من مصر في المركز الأوّل عن عمله "مؤامرات مشروعة"، والسّوداني محمد حسن حسين في المركز الثاني عن عمله "جثّة لم تمت بعد"، وفي المركز الثالث عاطف عبّود من مصر عن عمله "علم موشيه".وفاز في المركز الأول عن فئة النص المسرحي الأمير حيدر الشطري من العراق عن عمله "دوّامة الانتظار"، وفي المركز الثاني حلّ مجيب أحمد عبد المنعم من مصر عن عمله "درويش" وفي المركز الثالث مجدي مصطفى القوصي من مصر عن عمله "وجهاً لوجه"، وفازت بجائزة لجنة التحكيم إيمان بنت عبد الفتاح من تونس عن عمله "جدار الاحلام".وفاز انس بو سلام من المغرب في المركز الأول عن فئة أفضل كتاب منشور عن كتابه "فلسفة التاريخ الإسلامي الوسيط"، وسعيد أبو نعسه من فلسطين في المركز الثاني عن كتابه عائد إلى رواية وفاطمة النار من المغرب عن كتابها "التضايف بين التجربة الشعرية الحديثة والتجربة الصوفية، قراءة في شعر عبد الوهاب البياتي وصلاح عبد الصبور".