Advertisement

لبنان

عون: مع أشخاصٍ يؤمنون بالعدالة والمحاسبة لدينا أملٌ بالاصلاح

Lebanon 24
18-03-2025 | 07:08
A-
A+
Doc-P-1334969-638779001909180341.jpg
Doc-P-1334969-638779001909180341.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اشار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون امام وفدٍ من نقابة المحامين في طرابلس برئاسة النقيب سامي مرعي الحسن  الى ان" المشكلة في لبنان ليست في القوانين، بل في تطبيقها ومحاسبة من يخالفها، وفي تفسيرها وفق الأهواء والمصالح الشخصيّة".
Advertisement
‏وقال:" مع وجود أشخاصٍ يؤمنون بالعدالة والمحاسبة، لدينا أملٌ في قدرتنا معًا على إصلاح الاعوجاج، ومحاربة الفساد، وتحقيق المحاسبة في كافّة طبقات المجتمع. وهذه مسؤولية جماعيّة، وليست مسؤوليتي وحدي".
مواضيع ذات صلة
الشيخ نعيم قاسم: كان لدينا انكشاف أمني وبعض الخلل ونجري تحقيقاً لأخذ الدروس والعبر والمحاسبة
lebanon 24
18/03/2025 17:00:33 Lebanon 24 Lebanon 24
غادة عون: فخري التزامي بالعدالة ومحاربة الفساد
lebanon 24
18/03/2025 17:00:33 Lebanon 24 Lebanon 24
نجاة عون: مسؤوليتنا مراقبة الاداء الحكومي ولن نتردد في المساءلة والمتابعة والمحاسبة عند كل استحقاق
lebanon 24
18/03/2025 17:00:33 Lebanon 24 Lebanon 24
منيمنة: لا يمكن استعادة ثقة الناس بالنظام المصرفي من دون عدالة ومحاسبة وتدقيق
lebanon 24
18/03/2025 17:00:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:30 | 2025-03-18
10:55 | 2025-03-18
10:49 | 2025-03-18
10:41 | 2025-03-18
10:38 | 2025-03-18
10:37 | 2025-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24