عون: مع أشخاصٍ يؤمنون بالعدالة والمحاسبة لدينا أملٌ بالاصلاح

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اشار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون امام وفدٍ من المحامين في برئاسة النقيب سامي مرعي الحسن الى ان" المشكلة في ليست في القوانين، بل في تطبيقها ومحاسبة من يخالفها، وفي تفسيرها وفق الأهواء والمصالح الشخصيّة".‏وقال:" مع وجود أشخاصٍ يؤمنون بالعدالة والمحاسبة، أملٌ في قدرتنا معًا على إصلاح الاعوجاج، ومحاربة الفساد، وتحقيق المحاسبة في كافّة طبقات المجتمع. وهذه مسؤولية جماعيّة، وليست مسؤوليتي وحدي".