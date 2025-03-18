Advertisement

لبنان

تحديد موعد إجراء الإختبار الخطي للمرشحين لرتبة مأمور متمرن في الأمن العام

Lebanon 24
18-03-2025 | 07:13
A-
A+
Doc-P-1334974-638779005492577531.jpg
Doc-P-1334974-638779005492577531.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن موعد إجراء الإختبار الخطي للمرشحين لرتبة مأمور متمرن المقبولين في الإختبارات الطبية.
Advertisement
 
لمزيد من التفاصيل الضغط على الرابط التالي:
مواضيع ذات صلة
إليكم أرقام المرشحين لرتبة مأمور متمرن في الأمن العام الذين قُبلوا في الإختبارات الطبية
lebanon 24
18/03/2025 17:00:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"الأمن العام" يُعلن نتائج الإختبار الرياضي لرتبة مأمور متمرن
lebanon 24
18/03/2025 17:00:42 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلان نتائج الاختبار الرياضي لرتبة مأمور متمرن
lebanon 24
18/03/2025 17:00:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بالتفاصيل.. تحديد مواعيد إجراء الإختبارات للمرشحين للتطوّع بصفة دركي متمرن من الذكور والإناث
lebanon 24
18/03/2025 17:00:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:30 | 2025-03-18
10:55 | 2025-03-18
10:49 | 2025-03-18
10:41 | 2025-03-18
10:38 | 2025-03-18
10:37 | 2025-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24