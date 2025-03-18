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لبنان

مياه الجنوب: بدء المرحلة الرابعة للاستجابة الطارئة لحاجات البلدات الحدودية

Lebanon 24
18-03-2025 | 07:16
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أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان عن "بدء المرحلة الرابعة للاستجابة الطارئة لحاجة القرى والبلدات الحدودية من خزانات المياه الكبيرة سعة 5000 ليتر وقد قامت فرقها بتركيب عدد اضافي منها توزعت كالتالي : خزانين لبلدة طلوسة، واثنين في دير سريان، 4  لبيت ليف، 2 في مارون الراس، 4 في بليدا، 3 في مركبا، 4 في كفركلا، خزانين في العديسة، اثنين لمنطقة البستان - صور، 4 في  حولا و 4 في ميس الجبل، 4 خزانات في بلدة رب ثلاثين، 2في  عدشيت القصير، وخزان واحد لبلدة محيبيب، وقد تم توزيعها  وتركيبها في الاحياء لتأمين المياه للمواطنين العائدين اليها، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.
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كما بدأت عملية تعبئة الخزانات التي تم تركيبها في القرى والبلدات بالمياه تباعاً، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف - save the children".
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