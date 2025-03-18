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لبنان

البزري: قدمنا إلى بري مسودة مشروع الرعاية الصحية الشاملة الالزامي

Lebanon 24
18-03-2025 | 07:39
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كتب النائب الدكتور عبد الرحمن البزري عبر حسابه  على منصة "أكس":" بعد 21 جلسة عمل ودراسات وإحصاءات ولقاءات مع خبراء محليين ودوليين، قدمّنا اليوم مسودة مشروع الرعاية الصحية الشاملة الإلزامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، على أمل مناقشته سريعاً في اللجان المشتركة تمهيداً لإقراره".
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واكد ان"قانون الرعاية الصحية الشاملة  الإلزامي خطوة رئيسية في استعادة الدولة الراعية، وبناء عقد اجتماعي جديد بين المواطن ودولته.
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