البزري: قدمنا إلى بري مسودة مشروع الرعاية الصحية الشاملة الالزامي

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كتب الدكتور عبد الرحمن البزري عبر حسابه على منصة "أكس":" بعد 21 جلسة عمل ودراسات وإحصاءات ولقاءات مع خبراء محليين ودوليين، قدمّنا اليوم مسودة مشروع الرعاية الشاملة الإلزامي لرئيس مجلس النواب نبيه ، على أمل مناقشته سريعاً في المشتركة تمهيداً لإقراره".واكد ان"قانون الرعاية الشاملة الإلزامي خطوة رئيسية في استعادة الدولة الراعية، وبناء عقد اجتماعي جديد بين المواطن ودولته.