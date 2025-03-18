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لبنان

في البقاع... العثور على جثة شابّ عشريني

Lebanon 24
18-03-2025 | 07:47
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه تم العثور منذ قليل على الشاب "ر.ع.ن" في العقد الثاني من عمره جثةً، مصابًا بطلق ناري في رأسه، والى جانبه سلاح صيد ، وذلك في بلدة حوش سنيد في قضاء البقاع.
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على الفور، حضرت الأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي  إلى المكان وباشروا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد أسباب الوفاة.

حتى الآن، لا توجد معلومات دقيقة حول ما إذ كان الشاب قد أقدم على الانتحار أو إذا كان قد تعرض لعملية قتل على يد مجهولين.
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