في البقاع... العثور على جثة شابّ عشريني

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه تم العثور منذ قليل على "ر.ع.ن" في العقد الثاني من عمره جثةً، مصابًا بطلق ناري في رأسه، والى جانبه صيد ، وذلك في بلدة حوش سنيد في .على الفور، حضرت الأمنية والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي إلى المكان وباشروا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد أسباب الوفاة.حتى الآن، لا توجد معلومات دقيقة حول ما إذ كان قد أقدم على الانتحار أو إذا كان قد تعرض لعملية قتل على يد مجهولين.