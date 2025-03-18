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لبنان

الأوضاع الأمنيّة على الحدود الشماليّة-الشرقيّة بحثها الرئيس عون مع مراد

Lebanon 24
18-03-2025 | 07:49
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بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الأمين العامّ لحزب" الاتّحاد" النائب حسن مراد،  الأوضاع الأمنيّة على الحدود الشماليّة-الشرقيّة، إضافةً إلى الأوضاع العامّة في منطقة البقاع واحتياجاتها.
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