الأوضاع الأمنيّة على الحدود الشماليّة-الشرقيّة بحثها الرئيس عون مع مراد

بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الأمين العامّ لحزب" الاتّحاد" حسن مراد، الأوضاع الأمنيّة على الحدود الشماليّة-الشرقيّة، إضافةً إلى الأوضاع العامّة في منطقة واحتياجاتها.

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