أبو زيد: نشدد على تحييد لبنان وعدم السماح باستدراجنا إلى جبهات جديدة

كتب السابق أمل أبو زيد على منصة "أكس" : "الغليان الأمني والعسكري يتوسّع في وينذر باحتمالات مقلقة، ولبنان بات بين فكّي كماشة على حدوده جنوباً وشرقاً...ومع عودة الحرب الاسرائيلية على غزة نشدد على تحييد وعدم لإسرائيل في الجنوب أو لأي طرف في الشرق بإستدراجنا إلى جبهات جديدة، ونضع ثقتنا في لاتخاذ كل الاجراءات الضرورية لحماية الحدود وتجنيب البلد أي مخاطر".

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