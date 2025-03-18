Advertisement

لبنان

أبو زيد: نشدد على تحييد لبنان وعدم السماح باستدراجنا إلى جبهات جديدة

Lebanon 24
18-03-2025 | 07:51
A-
A+
Doc-P-1334996-638779027271895812.jpg
Doc-P-1334996-638779027271895812.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب السابق أمل أبو زيد على منصة "أكس" : "الغليان الأمني والعسكري يتوسّع في المنطقة وينذر باحتمالات مقلقة، ولبنان بات بين فكّي كماشة على حدوده جنوباً وشرقاً...ومع عودة الحرب الاسرائيلية على غزة نشدد على تحييد لبنان وعدم السماح لإسرائيل في الجنوب أو لأي طرف في الشرق بإستدراجنا إلى جبهات جديدة، ونضع كامل ثقتنا في الجيش اللبناني لاتخاذ كل الاجراءات الضرورية لحماية الحدود وتجنيب البلد أي مخاطر".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أبو زيد يُحذّر من تمدد الخطر إلى لبنان!
lebanon 24
18/03/2025 17:01:46 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو زيد: أجمل ما في لبنان تلاقي الأعياد والمناسبات الدينية
lebanon 24
18/03/2025 17:01:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: محادثات عراقجي مع نظيره اللبناني أكدت على أهمية مواصلة التعاون وعدم السماح بتدخّل طرف ثالث
lebanon 24
18/03/2025 17:01:46 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو زيد ينتقد استهزاء اسرائيل باتفاق وقف النار
lebanon 24
18/03/2025 17:01:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:30 | 2025-03-18
10:55 | 2025-03-18
10:49 | 2025-03-18
10:41 | 2025-03-18
10:38 | 2025-03-18
10:37 | 2025-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24