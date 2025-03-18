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لبنان

وفد من اتحاد نقابات موظفي المصارف تناول مع الحاج مشروع قانون تعويضات نهاية الخدمة في الضمان

Lebanon 24
18-03-2025 | 07:53
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اعلن وفد من اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان في بيان انه"زار النائب رازي الحاج في مكتبه في المجلس النيابي ، وجرى في خلال اللقاء التباحث في عددٍ من المواضيع التي لها علاقة بشؤون العاملين في القطاع المصرفي .
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 وقد أطلع  النائب الحاج  أعضاء الوفد على الآلية التي ستتبع في ما خص مشروع القانون المتعلق باحتساب تعويضات نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن "هذا المشروع سيناقش في عدد من اللجان قبل عرضه على الهيئة العامة" .

كما طلب أعضاء الوفد منه" الاهتمام بموضوع تعويضات الصرف في حال أقر قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي قد يرتّب عمليات صرف جماعية في عددٍ من المصارف ، فطلب النائب الحاج من الوفد إعداد تصوّر حول كيفية معالجة موضوع التعويضات .

كما استمع أعضاء الوفد إلى وجهة نظر الحاج في ما خص موضوع الودائع وضرورة إعادتها إلى أصحابها مما سيؤدي حتماً إلى إعادة الثقة بالقطاع المصرفي" .  
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