وفد من اتحاد نقابات موظفي المصارف تناول مع الحاج مشروع قانون تعويضات نهاية الخدمة في الضمان

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اعلن وفد من اتحاد نقابات موظفي المصارف في في بيان انه"زار رازي الحاج في مكتبه في المجلس النيابي ، وجرى في خلال اللقاء التباحث في عددٍ من المواضيع التي لها بشؤون العاملين في القطاع المصرفي .وقد أطلع الحاج أعضاء الوفد على الآلية التي ستتبع في ما خص مشروع المتعلق باحتساب تعويضات نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن "هذا المشروع سيناقش في عدد من قبل عرضه على الهيئة العامة" .كما طلب أعضاء الوفد منه" الاهتمام بموضوع تعويضات الصرف في حال أقر قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي قد يرتّب عمليات صرف جماعية في عددٍ من المصارف ، فطلب الحاج من الوفد إعداد تصوّر حول كيفية معالجة موضوع التعويضات .كما استمع أعضاء الوفد إلى وجهة نظر الحاج في ما خص موضوع الودائع وضرورة إعادتها إلى أصحابها مما سيؤدي حتماً إلى إعادة الثقة بالقطاع المصرفي" .