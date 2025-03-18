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لبنان

فضل الله: لاستنفار شامل يحرر الأرض ويسرع الأعمار

Lebanon 24
18-03-2025 | 08:19
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استقبل العلَامة السيّد علي فضل الله وفدا من جمعيّة "الإرشاد والإصلاح" برئاسة نائب الجمعية وسيم المغربل الذي نقل اليه" تحيات رئيس الجمعية إبراهيم طقوش ووضعه في اجواء الحملة الرمضانية التي أطلقتها الجمعية، تحت شعار: «رمضان فجر يتجدّد». وتداول معه في عدد من القضايا الإسلامية والفكرية والتربويَّة والاجتماعيَّة والأسريَّة وأخر التطورات في لبنان والمنطقة.
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ورحب فضل الله بالوفد مشرا إلى "ان الوطن يمر بمرحلة صعبة ومعقدة تقتضي تضافر الجهود والترفع عن الانانيات والعصبيات لكي نقدر على معالجة اثار العدوان الصهيوني وتداعياته داعياً إلى تعزيز التَّعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين الجمعيَّات التي تسعى لخدمة الإنسان بعيداً من أيّ اعتبارات سوى خدمة إنسان هذا الوطن".

وأشار إلى "ضرورة ان يرتفع الصوت الوحدوي في وجه كل من يريد اثارة النعرات والهواجس الطائفية والمذهبية بين مكونات هذا الوطن"، داعيا إلى "ضرورة تحصين الساحة الداخلية من خلال الحوار الجاد البعيد عن المجاملات والحكمة في إدارة العملية السياسية لكي نستطيع مواجهة كل الضغوط وخصوصا ما يقوم به العدو من اعتداءات يومية وما يحصل على حدوده الشرقية"، داعيا الدولة اللبنانية إلى "ضرورة استنفار كل طاقاتها الديبلوماسية وغيرها التي تسهم في تحرير كامل تراب هذا الوطن والإسراع في عملية الاعمار بعيدا عن الضغوط التي قد تمارس عليه".

وشدد على "أهمية هذه المؤسسات التربوية في بناء جيل رسالي واع يؤمن بالانفتاح والحوار ويملك الأسس الإيمانية والأخلاقية والإنسانية التي يقدر من خلالها على مواجهته كل الآفات والأمراض الغريبة عن مجتمعنا والتي تسعى لهدم قيمه ومفاهيمه."
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