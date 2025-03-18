Advertisement

لبنان

البطريرك يوحنا العاشر استقبل مروان ابو فاضل

Lebanon 24
18-03-2025 | 08:29
A-
A+
Doc-P-1335013-638779050430388394.jpg
Doc-P-1335013-638779050430388394.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل البطريرك يوحنا العاشر بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس أمين عام اللقاء الأرثوذكسي النائب السابق مروان ابو فاضل .
Advertisement

وبعد اللقاء الذي جرى في المقر البطريركي في البلمند قال أبو فاضل: تشرفت بزيارة صاحب الغبطة فتزودت ببركته الأبوية، وفي ظل الاوضاع الدقيقة المستجدة في المشرق تم استعراض عام لشؤون وطننا وشجون طائفتنا الارثوذكسية بشكل خاص.
مواضيع ذات صلة
البطريرك يوحنا العاشر التقى النائب السابق مروان ابو فاضل
lebanon 24
18/03/2025 19:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك يوحنا العاشر: لحكومةٍ تعمل يداً بيد مع رئيس الجمهورية للنهوض بلبنان
lebanon 24
18/03/2025 19:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك يوحنا العاشر ناقش مع وفد "القوات" الأوضاع في سوريا ولبنان
lebanon 24
18/03/2025 19:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة استقبل أبو زكي ودندن وفاعليات
lebanon 24
18/03/2025 19:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:25 | 2025-03-18
13:14 | 2025-03-18
13:12 | 2025-03-18
13:07 | 2025-03-18
13:00 | 2025-03-18
12:40 | 2025-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24