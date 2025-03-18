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لبنان

"ويز إير أبوظبي" أعلنت عن توسيع شبكة وجهاتها بإطلاق مسار جديد يربط بيروت بالعاصمة الإماراتية

Lebanon 24
18-03-2025 | 08:55
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أعلنت "ويز إير أبوظبي" - شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في مؤتمر صحافي عقد في فندق "رامادا " في وسط بيروت قبل ظهر اليوم وحضره عدد من الاعلاميين والشخصيات الإقتصادية،" توسيع شبكة وجهاتها بإطلاق مسار جديد يربط بيروت بالعاصمة الإماراتية أبوظبي"، لافتة الى انها " توفرأسعاراً مميزة وسهولة أكبر في السفر، مما يتيح إمكانية التوجه مباشرةً  الى أبوظبي، القلب الثقافي الرائد لدولة الإمارات".
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وأوضحت انها تسير ثلاث رحلات أسبوعية إلى أبوظبي اعتباراً من حزيران (يونيو) المقبل، وذلك في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة*. وتتوافر التذاكر حالياً عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com وعلى تطبيق الشركة على الهواتف الذكية، بأسعار تبدأ من 61.99** دولار أمريكي فقط". وقالت انها "تحتفي بهذا الإعلان المميز بطرح عرض ترويجي لمدة ثلاثة أيام***، يشمل حسما بنسبة 20% على أسعار التذاكر بدءاً من اليوم (الثلاثاء) لجميع العملاء".

ورأت الشركة، "ان هذا الاعلان عن المسار الجديد، يمثل خطوة مهمة تجعل من "ويز إير"منخفضة التكلفة الوحيدة التي تربط بين بيروت وأبوظبي. كما يتيح تشغيل هذا المسار إمكانية السفر الموثوق وبأسعار معقولة، ويسهّل على الجميع فرص التواصل واستكشاف وجهات جديدة".

وقالت رئيس القسم التجاري في شركة ويز إير أبوظبي تمارا فالوا: "إنّ إعلان اليوم هو عودةٌ لفرص السفر منخفض التكلفة إلى لبنان، كما يفتح الباب أمام الربط الجوي السلس وميسور التكلفة في المنطقة. ويسرنا أن نُعلن عن إضافة بيروت إلى شبكة وجهاتنا المتنامية من الرحلات منخفضة التكلفة. وتربط خدمة ويز إير الجديدة بين بيروت وأبوظبي، العاصمة النابضة بالحياة لدولة الإمارات، لتُوفر مزيجاً مثالياً بين وجهات الجذب العصرية والتجارب الثقافية الغنية".

أضافت :"قررنا تشغيل المسار ثلاث مرات أسبوعياً، من أجل تزويد عملائنا بخيارات مريحة لقضاء عطلات نهاية الأسبوع أو السفر المتكرر لأغراض العمل. ولا تقتصر مزايا هذا التوسع على تعزيز الربط بين بيروت وأبوظبي، بل إنه يفتح آفاقاً جديدة للسياحة والعمل والتبادل الثقافي. ونسعى من خلال توفير خيارات السفر منخفضة التكلفة إلى مساعدة المسافرين على الاستكشاف والتواصل والازدهار على امتداد هذه الوجهات الحيوية. ونؤكد التزامنا بجعل السفر أكثر سلاسة من أيّ وقت مضى، الأمر الذي يتجلى في توسيعنا السريع لشبكة رحلاتنا في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، واحتفالاً بهذا الإعلان، نطلق عرضاً ترويجياً لمدة ثلاثة أيام على أسعارنا المخفضة، ونتطلع لاستقبال الركاب على متن طياراتنا الحديثة من طراز إيرباص إيه 321".
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