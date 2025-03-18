الخازن دعا الحكومة الى اتخاذ إجراءات فورية بالتنسيق مع الجهات السورية المختصة لضبط الحدود

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قال الوزير السابق وديع الخازن ، في بيان :"تشهد منطقة البقاع اللبناني، المحاذية للحدود مع ، تدهورا متسارعا بفعل عوامل أمنية واقتصادية واجتماعية تهدد الإستقرار الوطني، وتستوجب تحركا عاجلا من جميع الجهات المعنية للحفاظ على أمن وسيادته".أضاف :"إننا، إذ أُعرب عن بالغ القلق إزاء هذه التطورات الخطيرة، نؤكد أن الوضع في البقاع يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الدولة بمؤسساتها الأمنية والعسكرية، والجهات السياسية المعنية، والدولة من أجل فرض سيادة ، وتعزيز الحضور الأمني، واتخاذ تدابير رادعة تحدّ من تفاقم ظاهرة التهريب التي تضر بالاقتصاد الوطني وتؤثر سلبًا على أمن المواطنين".ودعا الخازن ، الحكومة إلى "اتخاذ إجراءات فورية وحازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضبط الحدود ومنع تفاقم هذه الأزمة، مع ضرورة فتح حوار وطني جاد يفضي إلى حلول مستدامة تحمي استقرار وأمن شعبه".