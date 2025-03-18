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زار ل"التنظيم الشعبي الناصري" الدكتور أسامة سعد يرافقه أعضاء من قيادة "التنظيم"، مقر "الجماعة الإسلامية "في صيدا حيث التقوا رئيس السياسي في الدكتور بسام حمود، في حضور وفد من الجماعة .وبحث المجتمعون، وفق بيان الاعلامي للنائب سعد ، في الأوضاع العامّة في وأوضاع مدينة صيدا على وجه الخصوص.كما تم شرح ونقاش حول ما أعلنه سعد بخصوص الانتخابات البلدية في الذكرى الخمسين لاستشهاد معروف سعد، واتفقوا على مواصلة التشاور.