Advertisement

لبنان

"التنظيم الشعبي الناصري" و"الجماعة الاسلامية": اتفقنا على مواصلة التشاور

Lebanon 24
18-03-2025 | 09:18
A-
A+
Doc-P-1335031-638779079934643745.png
Doc-P-1335031-638779079934643745.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار الأمين العام ل"التنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور أسامة سعد يرافقه أعضاء من قيادة "التنظيم"، مقر "الجماعة الإسلامية "في صيدا حيث التقوا  نائب رئيس المكتب السياسي في لبنان الدكتور بسام حمود، في حضور وفد من الجماعة .
Advertisement

وبحث المجتمعون، وفق بيان المكتب الاعلامي للنائب سعد ، في الأوضاع العامّة في لبنان وأوضاع مدينة صيدا على وجه الخصوص.

كما تم شرح ونقاش حول ما أعلنه سعد بخصوص الانتخابات البلدية في الذكرى الخمسين لاستشهاد معروف سعد، واتفقوا على مواصلة التشاور.
مواضيع ذات صلة
"الجماعة الإسلامية" نعت الشيخ أبا إسحاق الحويني
lebanon 24
18/03/2025 19:30:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجماعة الإسلامية": العدوان على غزة يستدعي تحركا عاجلا من الأمم المتحدة لوقف المجازر
lebanon 24
18/03/2025 19:30:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجماعة الإسلامية" تستعد
lebanon 24
18/03/2025 19:30:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجماعة الإسلامية" أقامت ندوة في ذكرى تحرير صيدا
lebanon 24
18/03/2025 19:30:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:25 | 2025-03-18
13:14 | 2025-03-18
13:12 | 2025-03-18
13:07 | 2025-03-18
13:00 | 2025-03-18
12:40 | 2025-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24