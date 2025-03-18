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لبنان
عائلة الصياد محمد علي جهير المختطف من قبل العدوّ ناشدت الرئيس عون بذل كل الجهود لتحريره
Lebanon 24
18-03-2025
|
09:30
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توجهت عائلة الصياد اللبناني محمد علي جهير الذي اختطفته قوات العدو
الإسرائيلي
من عرض البحر بتاريخ الثاني من شباط من هذا العام، برسالة الى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، قالت فيها : "جئناك لنخبرك بأننا لهذه اللحظة لم نعرف شيئا عن ولدنا المخطوف، صحته، ظروف اعتقاله ومعيشته وسبب اختطافه والملابسات المتصلة بهذا العمل العدائي".
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أضافت :"جئناك يا فخامة الرئيس بوصفك رمز الوحدة
الوطنية
والقائد
الأعلى
للقوات الملسحة المسؤولة عن صحتنا وامننا وسلامتنا، بأن تبذل كل الجهود الممكنة لتحرير ولدنا من الأسر وإعادته إلى كنف عائلته".
وختمت
العائلة
رسالته :"نحن نعلق أملنا كله عليكم بعدما تركنا لشهر ونيف دون مبادرة من أية جهة أمنية أو عسكرية لطمأنتنا، ونأمل أن لا يخيب املنا ونحن على ابواب اعياد مباركة نسأل الله ان لا يحرمك من بركاتها".
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