الأسمر قدّم مذكرة الى وزير الداخلية حول الامن والسلامة المرورية والميكانيك وهيئة ادارة السير

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قدم رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر مذكرة بإسم الإتحاد إلى وزير أحمد الحجار، حول قضايا الأمن والسلامة المرورية والمعاينة الميكانيكية وهيئة إدارة السير والبلديات والتي تنعكس بشكل مباشر على الحركة العمالية .وجاء في المذكرة :"معالي وزير والبلديات العميد أحمد الحجار المحترم،تحية طيبة وبعد،نرفع اليكم مذكرة الإتحاد العمالي العام في حول قضايا الأمن والسلامة المرورية والمعاينة الميكانيكية وهيئة إدارة السير والبلديات والتي تنعكس بشكل مباشر على الحركة العمالية .ضرورة الضرب بيد من حديد لتطبيق ومنع المخالفات ومكافحة السرقة والقتل والعقوبات (دولة تحمي العمال) وتطبيق قانون السير بشكل صارم حماية للمجتمع وللشباب بصورةٍ خاصة وتوقيف السائقين المخالفين ومنتحلي الصفة والسيارات والفنات والشاحنات المخالفة للقوانين المرعية الإجراء.إعادة العمل بالمعاينة الميكانيكية حفاظا على السلامة العامة والسلامة المرورية وصونا لحقوق العاملين فيها والبالغ عددهم 500 موظف وذلك عبر التسريع بإنجاز دفتر الشروط وإطلاق المناقصة الخاصة بهذا الموضوع.تسريع المحاكمات بقضايا الفساد في هيئة إدارة السير لإصدار الأحكام اللازمة وبالإنتظار إعادة كل الموظفين الى مراكز عملهم لإعادة إطلاق "النافعة" لما في ذلك من مردود إيجابي على مداخيل الخزينة.العمل على دعم البلديات بالأموال اللازمة ومن الصندوق البلدي المستقل لتتمكن من القيام بواجباتها الإنمائية في المدن والقرى. مع السعي الفعال لاستكمال انتساب كل العاملين في البلديات للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتحسين الجباية والرواتب.إنشاء نظام تقاعدي بدل نظام تعويض الصرف يقي شر العوز بعد التقاعد (نموذج بلدية برمانا)".