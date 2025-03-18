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لبنان

رسامني التقى سفيري اوستراليا والهند ونقابة مقاولي الأشغال وحنكش

Lebanon 24
18-03-2025 | 09:51
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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه اليوم في الوزارة، سفير اوستراليا في لبنان اندرو بارنز( Andrew Barnes ) في زيارة تعارف، وتم البحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
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واجتمع الوزير مع وفد من مجلس ادارة نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية برئاسة المهندس مارون الحلو، في زيارة تهنئة وتعارف، وكانت مناسبة لعرض الصعوبات التي يعاني منها قطاع المقاولات في ظل الأزمة الإقتصادية الراهنة ونظرتهم الى الحلول الواجب إعتمادها ولا سيما اعادة الإعمار ومشاركة اللبناني حصراً في هذه الأعمال، ووضع المقاولون امكاناتهم بتصرف الوزارة اذا إحتاجت لذلك.

وابلغ رسامني الوفد أنه سيتم إجراء مناقصة لمكاتب استشاريين تكون ضمن معايير تقنية وقانونية للإشراف على المشاريع المقبلة التي ستقوم بها الوزارة.

واستقبل الوزير رسامني سفير الهند في لبنان محمد نور الرحمن شيخ، يرافقه القنصل والملحق التجاري آجاي كومار والسكرتير الثاني ندى نور الدين ، وتناول البحث السبل الآيلة لتعزيز نمو العلاقات بين البلدين، ولاسيما في قطاعات حيوية تعنى بها الوزارة، خصوصا في ما يتعلق بقطاع النقل، نظراً لما تتمتع به الهند من خبرات واسعة في هذا المجال".

واطلع الوزير رسامني من النائب الياس حنكش رئيس جمعية "مايك يور مارك" -  Make Your Mark -   ورئيس جمعية بيئتنا يوسف شرباتي على استكمال المراحل الأولى والثانية والثالثة من مشروع إنارة القرى والبلدات على الطاقة الشمسية، في المتن السريع وإنارة بلدة رومية عبر تركيب مصابيح تعمل على الطاقة الشمسية بالتعاون مع  بلديات المتن ومع برامج دولية.

وقدم للوزير رسامني لوحة فنية من المصور رامي رزق تجسد انارة شوراع وقرى وبلدات المرحلة الأولى من المشروع.

وتناول اللقاء ايضا شؤوناً انمائية مناطقية.
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