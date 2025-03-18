رسامني التقى سفيري اوستراليا والهند ونقابة مقاولي الأشغال وحنكش

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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه اليوم في ، سفير اوستراليا في اندرو بارنز( Andrew Barnes ) في زيارة تعارف، وتم البحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين .واجتمع الوزير مع وفد من مجلس ادارة نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء برئاسة المهندس مارون الحلو، في زيارة تهنئة وتعارف، وكانت مناسبة لعرض الصعوبات التي يعاني منها قطاع المقاولات في ظل الأزمة الإقتصادية الراهنة ونظرتهم الى الحلول الواجب إعتمادها ولا سيما اعادة الإعمار ومشاركة اللبناني حصراً في هذه الأعمال، ووضع المقاولون امكاناتهم بتصرف اذا إحتاجت لذلك.وابلغ رسامني الوفد أنه سيتم إجراء مناقصة لمكاتب استشاريين تكون ضمن معايير تقنية وقانونية للإشراف على المشاريع المقبلة التي ستقوم بها .واستقبل الوزير رسامني سفير الهند في محمد نور الرحمن شيخ، يرافقه القنصل والملحق التجاري آجاي كومار والسكرتير الثاني ندى نور الدين ، وتناول البحث السبل الآيلة لتعزيز نمو العلاقات بين ، ولاسيما في قطاعات حيوية تعنى بها ، خصوصا في ما يتعلق بقطاع النقل، نظراً لما تتمتع به الهند من خبرات واسعة في هذا المجال".واطلع الوزير رسامني من الياس حنكش رئيس جمعية "مايك يور مارك" - Make Your Mark - ورئيس جمعية بيئتنا يوسف شرباتي على استكمال المراحل الأولى والثانية والثالثة من مشروع إنارة القرى والبلدات على الطاقة الشمسية، في المتن السريع وإنارة بلدة رومية عبر تركيب مصابيح تعمل على الطاقة الشمسية بالتعاون مع بلديات المتن ومع برامج دولية.وقدم للوزير رسامني لوحة فنية من المصور رامي رزق تجسد انارة شوراع وقرى وبلدات المرحلة الأولى من المشروع.وتناول اللقاء ايضا شؤوناً انمائية مناطقية.