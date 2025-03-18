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لبنان

آخر المعلومات... هكذا يبدو الوضع على الحدود مع سوريا

Lebanon 24
18-03-2025 | 09:49
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أفادت "الميادين" أن مسلحي "هيئة تحرير الشام" ما زالوا في الجزء الذي دخلوا إليه في بلدة حوش السيد علي اللبنانية وسط هدوء حذر في المنطقة
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وأضافت أن "3 جثامين للبنانيين ما زالت تحتفظ بهم "هيئة تحرير الشام". 
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