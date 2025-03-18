آخر المعلومات... هكذا يبدو الوضع على الحدود مع سوريا

أفادت "الميادين" أن مسلحي "هيئة الشام" ما زالوا في الجزء الذي دخلوا إليه في بلدة حوش السيد علي وسط هدوء حذر في .

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وأضافت أن "3 جثامين للبنانيين ما زالت تحتفظ بهم "هيئة الشام".