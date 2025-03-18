أبي رميا في "مؤتمر التعليم بالفرنسية مفتاح النجاح لشباب لبنان": لتعزيز هذه الثقافة

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أشار رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية ورئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية سيمون أبي رميا الى "أهمية التعليم باللغة الفرنسية"، مشيرًا الى "متانة التي تجمع بفرنسا على مختلف الأصعدة ومنها التربوية."كلام أبي رميا أتى في "مؤتمر التعليم بالفرنسية مفتاح النجاح لشباب لبنان" من تنظيم مديرية الشؤون الخارجية في البرلمان ممثلا بالمدير العام السيدة كريستين زعتر معلوف بالتعاون مع المنظمة للفرنكوفونية ممثلة بالسيد ليفون اميرجانيان".وأمل أبي رميا "بتحقيق خطوات عملية لتعزيز الثقافة الفرنسية في ومنها أمله بإنشاء موقع باللغة الفرنسية لمجلس النواب اللبناني".وحيا أبي رميا السيدة كريستين زعتر معلوف على "جهودها في مديرية الشؤون الخارجية وتنظيمها للمؤتمر. كما حيّا الدكتور جرجورة حردان لمهامه كممثل لرئاسة الجمهورية في المنظمة للفرنكوفونية على جهوده التي أثمرت في اعتماد بيروت مركزًا إقليميًا للمنظمة للفرنكوفونية.وتخللت الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر كلمات لكل من السفير الفرنسي في "هيرفيه ماغرو" وسفير تونس رئيس مجموعة السفراء الفرانكوفوني "بوراوي لامان" وزيرة الشباب والرياضة د.نورا بيرقدريان ورئيس الشعبة في الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية الدكتورميشال موسى.وكانت كلمة ترحيبية للمدير العام للشؤون الخارجية في البرلمان اللبناني السيدة كريستين زعتر معلوف.ثم استهلت جلسات الحوار بجلسة حول الآفاق التعليمية في الجامعات بمشاركة الشباب وعدد من الأساتذة الجامعيين المعنيين بموضوع الفرنكوفونية ، وأدار الحوار آلان عون. ثم جلسة بعنوان " الفرنكوفونية فرصة للانفتاح وشراكة جديدة" أدارها ميشال موسى وجلسة ختامية بعنوان اللغة الفرنسية قيمة مضافة لخلق فرص عمل وتوظيف.وطرح أبي رميا في كلمته الختامية عددا من الخطوات العملية لتعزيز الثقافة الفرنسية ودور الشباب منها قوننة ومأسسة برلمان الشباب كما اقامة ورشات عمل لتعزيز اللغة الفرنسية في القطاعات التربوية .وختم متوجهًا للشباب بالقول:" نحن كنواب نضع عملنا في خدمة المجتمع والشباب فيه، لا نعيش في جزيرة معزولة انما نحمل قلقكم الذي هو قلقنا أيضًا ومخاوفكم التي هي مخاوفنا أيضًا، فنحن لدينا أولاد من جيلكم. وأبواب البرلمان مفتوحة لكم ولاقتراحاتكم لتعزيز دور الشباب في المجتمع اللبناني"