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لبنان

"حزب الله" دان استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة: ستبقى عنوان العزة والصمود

Lebanon 24
18-03-2025 | 10:01
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أدان حزب الله في بيان "بأشد العبارات استئناف العدو الصهيوني لحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع ‏غزة، واستهداف الأطفال والنساء والمدنيين العزّل وهم نيام، في وقت يتعرض فيه أهالي غزة لحصار ‏خانق وتجويع قاس في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية."‏
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وأضاف: "إن قرار حكومة نتنياهو الإرهابية بالإنقلاب على وقف إطلاق النار واستئناف إشعال الحرب بشراكة ‏كاملة مع الإدارة الأميركية وسط صمت دولي مخزي، يؤكد أن هذا الكيان المارق ومعه الإدارة الأميركية ‏لا يحترمان أي تعهدات واتفاقات وأنهما وجهان لعملة واحدة متعطشة للدماء ولا تعرف إلا لغة القتل ‏والتدمير، كما يفضح ذلك حقيقة الإدارة الأميركية في سعيها المستمر إلى زعزعة استقرار المنطقة عبر ‏العدوان على فلسطين ولبنان وسوريا واليمن بدعمها المطلق لأداتها العسكرية الصهيونية وسعيها ‏لفرض سياسات ووقائع جديدة بقوة النار".‏

وتابع البيان: "إننا في حزب الله، إذ نؤكد وقوفنا الكامل والثابت إلى جانب المقاومة الفلسطينية الباسلة وأهل غزة ‏الشرفاء، ندعو الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى فضح الشراكة الأميركية الصهيونية في ‏حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، ونطالب ما تبقى من المجتمع الدولي الحر، ومن الأمم المتحدة ‏ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الجريمة المتمادية ضد ‏الإنسانية ورفع الصوت عاليًا للجم التوحش الصهيوني الأميركي".‏

وشدد على أن "العدو الصهيوني الذي عجز عن كسر إرادة المقاومة طوال خمسة عشر شهرًا من الحرب الوحشية، ‏لن ينجح في تحقيق ما فشل به عبر هذا العدوان المتجدد من شطب القضية الفلسطينية العادلة أو تهجير ‏شعبها خارج أرضه، وستبقى فلسطين قضية الأمة المركزية، وستبقى غزة عنوان العزة والصمود، ‏وسيبقى هذا الشعب قدوة لكل شعوب العالم في النضال من أجل الحق ‏والمقدسات".‏
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