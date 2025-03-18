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لبنان
"حزب الله" دان استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة: ستبقى عنوان العزة والصمود
Lebanon 24
18-03-2025
|
10:01
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أدان حزب الله في بيان "بأشد العبارات استئناف العدو الصهيوني لحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهداف الأطفال والنساء والمدنيين العزّل وهم نيام، في وقت يتعرض فيه أهالي غزة لحصار خانق وتجويع قاس في انتهاك صارخ لكل القوانين
الدولية
والمواثيق الإنسانية."
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وأضاف: "إن قرار حكومة نتنياهو الإرهابية بالإنقلاب على وقف إطلاق النار واستئناف إشعال الحرب بشراكة كاملة مع الإدارة الأميركية وسط صمت دولي مخزي، يؤكد أن هذا الكيان المارق ومعه الإدارة الأميركية لا يحترمان أي تعهدات واتفاقات وأنهما وجهان لعملة واحدة متعطشة للدماء ولا تعرف إلا لغة القتل والتدمير، كما يفضح ذلك حقيقة الإدارة الأميركية في سعيها المستمر إلى زعزعة استقرار
المنطقة
عبر العدوان على فلسطين ولبنان وسوريا واليمن بدعمها المطلق لأداتها
العسكرية
الصهيونية وسعيها لفرض سياسات ووقائع جديدة بقوة النار".
وتابع البيان: "إننا في حزب الله، إذ نؤكد وقوفنا الكامل والثابت إلى جانب المقاومة الفلسطينية الباسلة وأهل غزة الشرفاء، ندعو الشعوب
العربية
والإسلامية وأحرار العالم إلى فضح الشراكة الأميركية الصهيونية في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، ونطالب ما تبقى من المجتمع الدولي الحر، ومن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الجريمة المتمادية ضد الإنسانية ورفع الصوت عاليًا للجم التوحش الصهيوني الأميركي".
وشدد على أن "العدو الصهيوني الذي عجز عن كسر إرادة المقاومة طوال خمسة عشر شهرًا من الحرب الوحشية، لن ينجح في تحقيق ما فشل به عبر هذا العدوان المتجدد من شطب القضية الفلسطينية العادلة أو تهجير شعبها خارج أرضه، وستبقى فلسطين قضية الأمة المركزية، وستبقى غزة عنوان العزة والصمود، وسيبقى هذا الشعب قدوة لكل شعوب العالم في النضال من أجل الحق والمقدسات".
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